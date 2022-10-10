Türk sporcuların da katılacağı ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası, 12-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren şampiyonaya katılacak sporcular şöyle:
Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Tavşan, Ömer Akgün, Mert Nalbant, Ahmet Bayrak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz