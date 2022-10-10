Türk sporcuların da katılacağı ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası, 12-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren şampiyonaya katılacak sporcular şöyle:

Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Tavşan, Ömer Akgün, Mert Nalbant, Ahmet Bayrak.

