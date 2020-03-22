YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği

Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği

ANKARA HABERLERİ  | 22.03.2020 21:19 | Son Güncelleme

Havalimanı polislerinden sağlık çalışanlarına videolu alkış desteği

Havalimanlarının güvenliğini sağlayan emniyet mensupları, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.

Çeşitli illerdeki havalimanlarında görevli emniyet mensupları, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda polisler, "Bu büyük mücadelede fedakar sağlık çalışanlarımızın yanındayız, destekliyoruz.", "Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." şeklinde destekleyici ifadeler kullandı.

Polislerin sağlık çalışanlarını alkışladığı video, "Evde hayat var." mesajıyla sona eriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü havalimanı koronavirüs Polis Sağlık Çalışanlarına alkış desteği

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Ankara Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
13:00
İkindi
16:27
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Aylin Eczanesi
Cankaya
Gülcan Eczanesi
Yenimahalle
Zülal Eczanesi
Mamak
Ülgener Eczanesi
Mamak
Koçyiğit Eczanesi
Cankaya
Şener Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.