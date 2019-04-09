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Havasıyla suyuyla kendine hayran bırakan Trakya’da ne yenir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Ülkemiz birbirinden lezzetli yemeklerle dünyanın sayılı mutfaklarından birine sahip. Hal böyle olunca her bölgesinde ayrı bir lezzet şöleni yaşanıyor. Bunlardan en renklisi de şüphesiz Trakya. Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan Trakya’ya giderek bölgenin birbirinden lezzetli yemeklerini tadarak sizler için deneyimlerini yazdı. Keyifli okumalar!

Havasıyla suyuyla kendine hayran bırakan Trakya’da ne yenir?
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Tekirdağ
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Trakya canım memleketim, Trakya’da ne yenir yazıma en güzel cevap verecek kişilerden birisiyim. Bu topraklarda doğdum, havasını, suyunu toprağını ve her bir köşesini bilirim. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kültürleri, tarihleri, doğal güzellikleri olduğu kadar lezzetleri de insanı mutlu eder. Köftesi, ciğeri, tatlıları, kurabiyeleri, peyniri, bozası ve bir çok lezzetiyle Trakya candır.

İşte Trakya’nın neresine giderseniz gidin mutlaka denemelisiniz diyeceğim lezzetler. Trakya’nın eşsiz tatlarını yerinde keşfetmek için yolcu360’ın Edirne uygun fiyatlı araç kiralama seçeneklerine mutlaka göz atın.

Edirne ciğeri: Yaprak ciğerin hasıdır, Edirne ciğeri yiyebileceğiniz en güzel lezzetlerden birisidir. Edirne’ye geldiğinizde mümkünse salaş yerlerde yemeye özen gösterin.

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Trakya peyniri: Trakya sütü nefistir, özellikle Kırklareli ve Edirne peynircilik konusunda hayli iyidir. Ezine peynirine nazaran Trakya peyniri daha iyi olduğunu söyleyebilirim.

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Tekirdağ köftesi: Köftenin en güzellerinden birisi Tekirdağ’a aittir. Meşhur sözünün hakkını fazlasıyla veren bir köfte olduğunu söylemeliyim.

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Peynir helvası: Tekirdağ’ın nefis tatlısıdır. Peynirden yapılan hafif bir lezzettir, özellikle sade dondurmalı tercih edin.

Kavala kurabiyesi: Edirne’de meşhur olan güzel bir lezzettir. Bunu satan iki büyük firma vardır, tercihi size bırakıyorum.

Hayrabol tatlısı: Büyük Kemalpaşa tatlısı gibi durur ama tadı biraz farklıdır. Peynirden yapılan nefis bir lezzettir. Üstüne tahin, kaymak ve ceviz serptirin.

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Badem ezmesi: Edirne’nin bir diğer meşhur lezzetidir. Ben pek alışmadım ama seveni de yok değil.

Ahmetbey köftesi: Trakya’nın en meşhur köftelerinden birisidir. Zaten Trakya köfte konusunda oldukça başarılıdır. Kırklareli ya da Edirne’ye yolunuz düşerse bence kasabaya girip köftesinin lezzetine bakın.

Keşan satır köftesi: Yeme de yanında yat diyebileceğim kadar lezzetlidir. Adını duyurmuş bir lezzettir.

Çevirme: Trakya’da kuzu ve oğlak çevirme meşhurdur. Özellikle Çorlu Edirne arası yolda ve Keşan tarafında nefis çevirmeler yiyebileceğinizi söylemeliyim.

Manda yoğurdu: Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulabileceğiniz taze yapım manda ürünlerini bulabilirsiniz. Manda yoğurdunu hiç denemeyen bence denemeli.

Üzüm şırası: Edirne’de son zamanlarda oldukça popüler olan üzüm şırasının faydasından da bahsediyorlar.

Boza: Herkes vefa bozası diyebilir ama ben ısrarla bir de Balaban bozasını deneyin derim. Tadı nefistir, hafif mahoşluğu lezzetine lezzet katar.

Manca: Sofralarımızdan eksik olmayan köde patlıcan, közde biberin baharat ve sarımsakla buluşan aşkı diyebilirim, bayılırım 

Yolda olun..


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Anahtar Kelimeler:
Edirne Yemek trakya

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