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Havuzlar çocuklarla şenlendi

ADANA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:44 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi’nin her yaz çocuklara yönelik olarak açtığı yüzme kursları başladı.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, açılış töreninde yaptığı konuşmada salgından dolayı bu yıl kursların gecikmeli olarak başladığını söyledi.

Çukurova Belediyesi’nin her yaz çocuklara yönelik olarak açtığı yüzme kursları başladı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, açılış töreninde yaptığı konuşmada salgından dolayı bu yıl kursların gecikmeli olarak başladığını söyledi. Çocukların Adana’nın sıcağında hem serinleyip güzel zaman geçireceğini hem de yüzme öğreneceğini belirten Başkan Soner Çetin, “Tüm tesislerimizde olduğu gibi burada da gerekli önlemleri aldık. Velilerimizin içi rahat olsun. Burada tüm değerler her gün ölçülüyor. Kullanılan malzemelerden dolayı virüs bulaşmasının imkanı yok. Yine de sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi.
Başkan Soner Çetin, geçtiğimiz yıllarda her yaz on bine yakın çocuğa yüzme öğrettiklerini ifade ederek, bu yıl salgın nedeniyle kursa kayıtları kısıtlı tuttuklarını açıkladı. Çocukların serinlemesi ve eğlenmesi için sadece havuzların yeterli olmadığını söyleyen Başkan Çetin, yakında su oyun parklarının da hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Çetin, “Su oyun parklarımız Türkiye’de hiç olamayan bir tesis. Salgın nedeniyle henüz açamadığımız su oyun parklarını da kısa zaman içinde faaliyete geçireceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin konuşmasında, Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesislerinin 29 Temmuz’da açılacağını söyledi. Tesiste muhteşem su oyunları parkı bulunduğunu ifade eden Başkan Çetin, "Tesiste su oyunları parkı yanında yine örneği bulunmayan Kadın Yaşam Merkezi bulunuyor. Bu tesisi belediyemizin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yap-işlet-devret modeliyle Çukurova’ya kazandırdık. Türkiye’nin en iyi tesislerinden birini yakında hizmete açacak olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Projelerimizi ihtiyaca göre belirliyoruz. Ve bu projeler Türkiye’ye örnek oluyor” dedi.
Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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