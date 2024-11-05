Havuzlu lüks villası çok konuşulmuştu! Linet'e büyük şok: Yardımcısı evi soydu

Bir dönem kalçasına yaptırdığı operasyonla gündeme gelen şarkıcı Linet daha sonra lüks eviyle çok konuşulmuştu. 2022 yılında 40 bin lira kira ödediği lüks villasıyla adından söz ettiren Linet büyük şok yaşadı.

Arnavutköy'de Boğaz manzaralı evde yaşayan Linet hiç beklemediği yerden kazık yedi. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde gazetecilerle sohbet ederken başına gelen talihsiz bir olayı anlattı.

Linet, yardımcısı tarafından soyulduğunu açıklayarak, "Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

Linet, açıklamasının devamında "Maddi manevi hırsız çok sinirimizi bozar. İnsanın evine, mahremine, gerçekten inandığın destek olmak istediğin insanlar, çalışanlar dahi olsa... Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız. Bundan sonra yüzde yüz güvenmeyeceğiz tabii ki. Gözümüzün her şeyin üstünde olması gerekiyor." dedi.

EVİNİ DİZİLERE KİRAYA VERİYORDU

Linet daha önce Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisine kiraya verdiği evi gibi bu evini de yine dizi ve reklamlara kiraya vermeyi planlıyordu. Linet bu sebeple kesenin ağzını açarak eve büyük paralar ödemişti.