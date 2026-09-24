Havvanur Kethüda’dan Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko’yu yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine 3 rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.