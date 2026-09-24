SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Havvanur Kethüda’dan Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Havvanur Kethüda, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko’yu üç rauntta da mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Havvanur Kethüda’dan Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya
Cevdet Berker İşleyen

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko’yu yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine 3 rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zidane Türkiye maçı öncesi tedirgin! "Bize sorun çıkaracaklar"Zidane Türkiye maçı öncesi tedirgin! "Bize sorun çıkaracaklar"
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttıAbdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
son dakika boksör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Eski AK Parti ve MHP'li başkanlara gözaltı

Eski AK Parti ve MHP'li başkanlara gözaltı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.