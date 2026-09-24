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Zidane Türkiye maçı öncesi tedirgin! "Bize sorun çıkaracaklar"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamalarda Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Mbappe'nin durumuna değinen Fransız çalıştırıcı, Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zidane Türkiye maçı öncesi tedirgin! "Bize sorun çıkaracaklar"
Cevdet Berker İşleyen

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam, oyun planından Kylian Mbappe'nin durumuna ve Arda Güler'e kadar birçok konuya değindi.

"ZIDANE OYUNU DİYE BİR ŞEY YOK"

Oyun anlayışı ve sahaya yansıtmak istediği futbol sorulan Zidane, kendisine özgü bir oyun sisteminden ziyade galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

"Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı var. Umarım çok güzel bir maç olur"

Zidane Türkiye maçı öncesi tedirgin! "Bize sorun çıkaracaklar" 1

MBAPPE'NİN DURUMU

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de Zidane'a soruldu. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun mücadelede yer almasını istediğini belirterek, "Yarın bir şekilde oynamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Zidane Türkiye maçı öncesi tedirgin! "Bize sorun çıkaracaklar" 2

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Zidane, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da olumlu ifadeler kullandı. Fransız teknik adam, genç yıldızın performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" diye konuştu.

Zidane Türkiye maçı öncesi tedirgin! "Bize sorun çıkaracaklar" 3

TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türkiye Milli Takımı'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Zidane, rakiplerinin Dünya Kupası'ndaki durumuna da değindi. "Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır" Zidane'ın açıklamalarının ardından gözler iki takım arasında oynanacak mücadeleye çevrildi.

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Fransa Zinedine Zidane son dakika a milli takım
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