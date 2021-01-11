YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Havza Belediyesi’nden ata tohum ekimi

Havza Belediyesi’nden ata tohum ekimi

11.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havza Belediyesi tarafından iki farklı ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Havza Belediyesi tarafından iki farklı ata tohumu toprakla buluşturuldu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımın önemini bir kez daha gördük" dedi.
Havza Belediyesi ile Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde milli tarımı desteklemek amacı ile bölgedeki ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında iki farklı ata buğday tohumluğu ekimi gerçekleştirilerek tohumluk arttırma çalışmalarına başlandı. Karabük Mahallesi’nde bulunan ve Havza Belediyesi’ne ait 6 dekarlık tarlada Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü personelinin katılımı ile karakılçık ve sunter cinsi yerli buğday tohumu olan iki farklı ata tohumu deneme ekimi yapıldı. Tarlada elde edilecek tohumluklar Havza Belediyesi’ne ait tarlalarda çoğaltılarak çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Karabük Mahallesi Muhtarı Recep Akyol tarafından hazırlanan tarlada Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü personeli, Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği Sorumlusu Muhammet Gür ve mahalle sakinleri tarafından Ata tohumlarının ekimi ve gübrelenmesi gerçekleştirildi.
Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; “Bu iki cinsteki yerli tohumlarımızın verimleri oldukça yüksek ve kaliteli tohumlar. Karakılçık türü tohumluğumuzun ürünü bulgurluk olarak kullanılmakta ve lezzetli bir buğday türü. Sunter dediğimiz kırmızı ekmeklik buğdayımızda yine randımanı yüksek bir tohum. Amacımız bu yıl ekimini gerçekleştirdiğimiz bu tarladan elde edeceğimiz buğday tohumluklarını çoğaltmak. İnşallah önümüzdeki yıl ekim alanını daha fazla arttırarak daha fazla tohum elde edeceğiz. Yerli ve milli tarım ile çiftçimize vermiş oldukları desteklerinden ötürü Sayın Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ederim” diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımın önemini bir kez daha gördük. Özellikle yerli ve milli tarım ülkemiz için stratejik bir öneme sahip. Bu neden ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortaklaşa bir çalışma içine girdik. Tespit ediğimiz iki farklı Ata tohumunun ekimi yaptık. Bu tohumlukları çoğaltarak bölgedeki ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini arttırmak amacı ile çiftçilerimize dağıtacağız. Bu şekilde tarıma önemli bir katkı yapmış olacağız" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:53
Öğle
12:48
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:58

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Yeni Subaşı Eczanesi
Ilkadim
Yeşildal Eczanesi
Ilkadim
Yüksel Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

TOBB ve Samsun TSO’dan eğitime tablet desteği

TOBB ve Samsun TSO’dan eğitime tablet desteği

Başkan Cemil Deveci: "Hayatımın en acılı gününü yaşadım"

Başkan Cemil Deveci: "Hayatımın en acılı gününü yaşadım"

OSB’deki su kuyularının yeni değişiyor

OSB’deki su kuyularının yeni değişiyor

Çarşamba’da okullarda bayrak töreni

Çarşamba’da okullarda bayrak töreni

Samsun TSO’dan KOBİ’leri rahatlatacak imza

Samsun TSO’dan KOBİ’leri rahatlatacak imza

Tarım öğretiminin 175. yılı kutlandı

Tarım öğretiminin 175. yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.