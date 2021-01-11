Havza Belediyesi’nden ata tohum ekimi

Havza Belediyesi tarafından iki farklı ata tohumu toprakla buluşturuldu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımın önemini bir kez daha gördük" dedi.

Havza Belediyesi ile Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde milli tarımı desteklemek amacı ile bölgedeki ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında iki farklı ata buğday tohumluğu ekimi gerçekleştirilerek tohumluk arttırma çalışmalarına başlandı. Karabük Mahallesi’nde bulunan ve Havza Belediyesi’ne ait 6 dekarlık tarlada Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü personelinin katılımı ile karakılçık ve sunter cinsi yerli buğday tohumu olan iki farklı ata tohumu deneme ekimi yapıldı. Tarlada elde edilecek tohumluklar Havza Belediyesi’ne ait tarlalarda çoğaltılarak çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Karabük Mahallesi Muhtarı Recep Akyol tarafından hazırlanan tarlada Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü personeli, Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği Sorumlusu Muhammet Gür ve mahalle sakinleri tarafından Ata tohumlarının ekimi ve gübrelenmesi gerçekleştirildi.

Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; “Bu iki cinsteki yerli tohumlarımızın verimleri oldukça yüksek ve kaliteli tohumlar. Karakılçık türü tohumluğumuzun ürünü bulgurluk olarak kullanılmakta ve lezzetli bir buğday türü. Sunter dediğimiz kırmızı ekmeklik buğdayımızda yine randımanı yüksek bir tohum. Amacımız bu yıl ekimini gerçekleştirdiğimiz bu tarladan elde edeceğimiz buğday tohumluklarını çoğaltmak. İnşallah önümüzdeki yıl ekim alanını daha fazla arttırarak daha fazla tohum elde edeceğiz. Yerli ve milli tarım ile çiftçimize vermiş oldukları desteklerinden ötürü Sayın Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımın önemini bir kez daha gördük. Özellikle yerli ve milli tarım ülkemiz için stratejik bir öneme sahip. Bu neden ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortaklaşa bir çalışma içine girdik. Tespit ediğimiz iki farklı Ata tohumunun ekimi yaptık. Bu tohumlukları çoğaltarak bölgedeki ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini arttırmak amacı ile çiftçilerimize dağıtacağız. Bu şekilde tarıma önemli bir katkı yapmış olacağız" diye konuştu.

