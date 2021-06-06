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Hawks, 76ers'tan ev sahibi avantajını aldı

06.06.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Atlanta Hawks, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-124 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Hawks, 76ers'tan ev sahibi avantajını aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 128-124 mağlup ederek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında 76ers, Wells Fargo Center'da Hawks'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk devresini 20 sayı (74-54) önde kapatan konuk ekip Hawks, ikinci yarıda zorlansa da mücadeleden 128-124 galip ayrıldı.

Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 10 asist, Clint Capela ise 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, John Collins ve Bogdan Bogdanovic 21'er sayılık katkı sağladı.

Joel Embiid'in 39 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Seth Curry'nin 21 sayı, 3 asist ve Tobias Harris'in 20 sayı, 10 ribauntluk performansları, 76ers yenilgisini önleyemedi.

76ers'ta 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadeleyi 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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