Hayal Köseoğlu bikinisiyle ayna karşısında! "Yaptığımız sporların..."

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, 'Açelya' karakterini canlandırdığı 'Mucize Doktor' dizisinin final vermesinin ardından yaz sezonunu açtı.

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Açelya karakteri ile hayran kitlesini genişleten Hayal Köseoğlu, ayna karşısında pembe bikinisiyle poz verip "Biraz da yaptığımız sporların pirimleri yapılmasın mı?" notu ile paylaştı.

Hayal Köseoğlu geçtiğimiz gün de havuz başındaki pozlarını "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni..." notuyla yayınlamıştı.



