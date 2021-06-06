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  4. Hayal Köseoğlu bikinisiyle ayna karşısında! "Yaptığımız sporların..."

Hayal Köseoğlu bikinisiyle ayna karşısında! "Yaptığımız sporların..."

06.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hayal Köseoğlu oynadığı Mucize Doktor final yapınca tatile koştu. Ünlü oyuncu ayna karşısında bikinisiyle poz verdi.

Hayal Köseoğlu bikinisiyle ayna karşısında! "Yaptığımız sporların..."

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, 'Açelya' karakterini canlandırdığı 'Mucize Doktor' dizisinin final vermesinin ardından yaz sezonunu açtı.

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Açelya karakteri ile hayran kitlesini genişleten Hayal Köseoğlu, ayna karşısında pembe bikinisiyle poz verip "Biraz da yaptığımız sporların pirimleri yapılmasın mı?" notu ile paylaştı.

Ekran Alıntısı

Hayal Köseoğlu geçtiğimiz gün de havuz başındaki pozlarını "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni..." notuyla yayınlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Hayal Köseoğlu
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Aşkı memnudan beri dır gıcıkligindan hiçbirşey kaybetmemiş çok antipatiksin
Görmemiş spor yapmış.
çoook spor yapmışsın biraz azalt :)

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