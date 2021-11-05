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Hayal Köseoğlu küvette poz verdi! İddialı paylaşımlar

05.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisinde 'Açelya' karakteriyle ününe ün katan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla yakıp geçiyor. Köseoğlu küvet pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Hayal Köseoğlu küvette poz verdi! İddialı paylaşımlar

Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak küvette verdiği pozları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı. Hayal Köseoğlu paylaşımına ise "beni bu ormanda bırak çünkü nefes alamıyorum" notunu düştü.

20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğan Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

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"BENİ ÇEKEN HEP SAHNEYDİ"

Oyuncu, henüz 6 yaşındayken Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

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Köseoğlu, oyunculukla nasıl tanıştığını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

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Hiperaktiftim ve beni bir yerde sabit tutmak çok zordu. Hele okul kabustu. Ama 5–6 yaşlarında bir çocuk tiyatrosuna girdim ve orası benim için rüya gibiydi. Çok net hatırlıyorum. İlk kez kendimi ait ve huzurlu hissettiğim, disipline girebildiğim tek yer orasıydı. Benim yolumun burası olduğu çok belliydi. Kendimi hiçbir zaman sahne dışında bir yerde görmedim. Oyunculuk olsun, müzik olsun, beni çeken şey hep sahneydi.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Hayal Köseoğlu
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