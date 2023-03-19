Hayal Köseoğlu'na eski sevgilisinden büyük şok! 'Başıma gelene inanamıyorum!'

Mahkum dizisinde Sasha Doğan, Cezailer isimli yapımda ise Simge Saygın karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Eski sevgilisinin attığı mesaj karşısında şaşıran Hayal Köse, açıklamasında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

HAYAL KÖSEOĞLU O MESAJ KARŞISINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Başına gelen şeye inanamadığını belirten ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar başıma gelene inanamıyorum. Böyle bir tesadüf olamaz. Asla hatırlamıyorum. O dönemki sevgilimden, 19 yaşındaki bana ait şöyle bir video geldi. Gerçekmiş..."

Bu paylaşımın ardından söz ettiği videoya da yer veren ünlü oyuncu "Şarkı aynı,dans aynı, maske aynı" diyerek o dönemki halini ti'ye aldı.





