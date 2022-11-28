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'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

28.11.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında piyasaya sürdüğü Hayalet Sevgilim şarkısıyla bir döneme damga vuran İrem Aydın, bakın şimdi ne yapıyor...

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

2000'lerin başında seslendirdiği Hayalet Sevgilim şarkısıyla milyonlarca kez dinlenen genç şarkıcı İrem Aydın, şimdilerde 36 yaşında. Uzun bir süre önce şarkıcılığı bırakan yıldızın yeni mesleği şaşırttı.

Aslen Bursalı olan İrem Aydın, Git ve Hayalet Sevgilim şarkılarıyla bir kuşağın hislerine tercüman olmuştu.

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Yıllar önce müziği bırakan İrem Aydın, Koç üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi bölümüne girmeye hak kazandı.

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! Ünlü şarkıcı İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Yüzde 50 bursla eğitim alan İrem Aydın, 2009 yılından beri avukatlık yapıyor.

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! Ünlü şarkıcı İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İrem Aydın, sosyal medyada epey aktif.

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! Ünlü şarkıcı İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Aydın, Instagram biyografisine yazdığı ''Eskiler Hayalet Sevgilim İrem diye bilir, yeniler avukat diye'' sözüyle güldürdü.

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! Ünlü şarkıcı İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

2011 yılında Birtük Aydın ile evlenen İrem Aydın, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! Ünlü şarkıcı İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Bir kız çocuğu annesi olan İrem Aydın'a ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' ve ''Lütfen yeni şarkı çıkarın'' gibi yorumlar yapılıyor.

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! Ünlü şarkıcı İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! Ünlü şarkıcı İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı


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