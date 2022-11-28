'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla akıllara kazınmıştı! İrem bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

2000'lerin başında seslendirdiği Hayalet Sevgilim şarkısıyla milyonlarca kez dinlenen genç şarkıcı İrem Aydın, şimdilerde 36 yaşında. Uzun bir süre önce şarkıcılığı bırakan yıldızın yeni mesleği şaşırttı.

Aslen Bursalı olan İrem Aydın, Git ve Hayalet Sevgilim şarkılarıyla bir kuşağın hislerine tercüman olmuştu.

Yıllar önce müziği bırakan İrem Aydın, Koç üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi bölümüne girmeye hak kazandı.

Yüzde 50 bursla eğitim alan İrem Aydın, 2009 yılından beri avukatlık yapıyor.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İrem Aydın, sosyal medyada epey aktif.

Aydın, Instagram biyografisine yazdığı ''Eskiler Hayalet Sevgilim İrem diye bilir, yeniler avukat diye'' sözüyle güldürdü.

2011 yılında Birtük Aydın ile evlenen İrem Aydın, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Bir kız çocuğu annesi olan İrem Aydın'a ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' ve ''Lütfen yeni şarkı çıkarın'' gibi yorumlar yapılıyor.



