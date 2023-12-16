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HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU VE OYUNCULARI: Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

16.12.2023 19:42 | Son Güncelleme:
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Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları merak edildi. Jennifer Lopez, Josh Duhamel ve Lenny Kravitz'in başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle izlenen Hayalimdeki Düğün filmi, heyecanla bekleniyor. Peki, Hayalimdeki Düğün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Hayalimdeki Düğün filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz gibi isimleri bulunduran Hayalimdeki Düğün, orijinal adıyla Shotgun Wedding filmi Star TV'de ekrana geliyor. İşte Jason Moore yönetmenliğindeki Hayalimdeki Düğün filmi ile ilgili merak edilenler...

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN OYUNCULARI

Jennifer Lopez
Josh Duhamel
Lenny Kravitz

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hayalimdeki Düğün filmi Dominik Cumhuriyeti'nde çekildi.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
11:30 Sakla Beni
13:50 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
00:15 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
02:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
03:45 Fazilet Hanım ve Kızları

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