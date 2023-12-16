HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU VE OYUNCULARI: Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Hayalimdeki Düğün filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz gibi isimleri bulunduran Hayalimdeki Düğün, orijinal adıyla Shotgun Wedding filmi Star TV'de ekrana geliyor. İşte Jason Moore yönetmenliğindeki Hayalimdeki Düğün filmi ile ilgili merak edilenler...
Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.
Jennifer Lopez
Josh Duhamel
Lenny Kravitz
Hayalimdeki Düğün filmi Dominik Cumhuriyeti'nde çekildi.
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08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
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13:50 Yerli Dizi Tekrar
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18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
00:15 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
02:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
03:45 Fazilet Hanım ve Kızları