Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel ayrılıyor mu? Ortalık karıştı

MYNET DETAY- NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi yeni sezonda ekrana döndü. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolde olduğu dizi devam ederken sosyal medya platformu X'te iddialar yayıldı. Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel diziden ayrılıyor mu merak edildi.

İDDİALAR BİR ANDA YAYILDI?

Dizi yayın hayatına başladığı günden beri iki başrol arasındaki yaş farkı gündeme geliyor ve eleştiriliyordu. İddiaya göre; Cemre Baysel bu durumdan artık rahatsız oldu.

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel yeni sezon sonrası diziden ayrılma kararı aldı. Dizinin kariyerine kötü etki ettiğini düşünen ve oynadığı Zeynep karakteriyle bağ kuramadığı söylenen Cemre Baysel hakkındaki bu iddia X'te yayıldı.

Ancak kulislerden gelen bilgilere göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Cemre Baysel'in diziden ayrılma gibi bir düşüncesi yok...