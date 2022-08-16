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Hayalini 70'inci yaşına özel açtığı sergiyle gerçekleştirdi

16.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayalini 70'inci yaşına özel açtığı sergiyle gerçekleştirdi

Antalya'da gençlik yıllarından bu yana yaptığı resimleri sergilemenin hayali kuran Berna Doğan, bu isteğini 70 yaşına özel düzenlediği sergiyle gerçekleştirdi.

Ressam Berna Doğan'ın "70. Yaş Sergisi" isimli ilk sergisi Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Zübeyde Yavuz'un yaptığı sergide, Doğan'ın 1967'den bu yana yaptığı 68 karma eser sergilendi.

Ressam Doğan, sergi açılışındaki konuşmasında, uzun yıllardır hayalini kurduğu sergiyi kendisine 70 yaş hediyesi olarak ortaya koyduğunu söyledi.

Yıllar sonra hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirten Doğan, "Çok küçük yaştan bu yana resim yapıyorum. 2022'de kurslarla düzenli olarak resim hayatıma başladım. İlk sergim için yıllarca bekledim ve bu hayali 70 yaşımda gerçekleştirdim." dedi.

Çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını dile getiren Doğan, sergilerinin devamını getirmek istediğini ifade etti.

Sergi küratörü Zübeyde Yavuz ise Doğan'ın hayaline katkıda bulunmanın olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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