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Hayallerinin peşinden İtalya'ya gidiyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

İtalya'nın Reggio Calabria ekibiyle anlaşan Selin Şahin, "yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu" unvanını elde etti.

Hayallerinin peşinden İtalya'ya gidiyor

Milli sporcu Selin Şahin, "yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu" olmanın gururunu yaşıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımıyla şampiyonluk yaşayan Selin Şahin, İtalya'nın Reggio Calabria ekibine transfer olarak bir ilki gerçekleştirdi. Selin, yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu unvanını elde etti.

SELİN: EN BÜYÜK HAYALİM

Kariyerini İtalya'da sürdürecek Selin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemde bir ilki gerçekleştirmek ve hayalimin peşinden gidiyor olmak benim için çok gurur verici." dedi.

26 yaşındaki Selin, 8 yıldır basketbol oynadığını belirterek, "Lisede beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle basketbolla tanıştım. Kariyerime Beşiktaş'ta başladım. Bir yıl sonra 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'a transfer oldum. Burada 6 sezon forma giydim. Genç Milli Takım'da forma giydim, halen A Milli Takım'a hizmet etmekteyim." ifadelerini kullandı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Selin, şöyle devam etti:

"Spora başladığım günden beri en büyük hayalim yurt dışında oynayabilmek ve bu hazzı yaşayabilmekti. Geçen sezon Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadık. Sezon bitiminde milli takım sürecim başladığında, yurt dışında oynama konusunda ilk kez ciddi ciddi düşünmeye başlamıştım ve gelecek tekliflere açıktım. Daha sonra İtalya'nın Reggio Calabria takımı ile görüşmelerim başladığında, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'dan kendi isteğimle ayrıldım."

"KADIN SPORCULARA CESARET VERMESİNİ DİLİYORUM"

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyleyen Selin Şahin, "Bir anda sözleşme için kendimi İtalya'da buldum. Karşı tarafın da en az benim kadar heyecanlı olduğunu gördüm. Herkes çok olumlu ve güzel düşüncelerle karşıladı. Bu anlamda ülkemde bir ilki gerçekleştirmek ve hayalimin peşinden gidiyor olmak benim için çok gurur verici." diye konuştu.

Milli basketbolcu, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayarak, "İtalya'ya da tekerlekli sandalye basketbolu branşında daha önce bir Türk sporcu transfer olmamış. Her iki taraf için de bir ilki yaşamak benim için çok özel bir durum. Bunun ülkemdeki tüm kadın sporculara cesaret vermesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Reggio Calabria Selin Şahin İtalya

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