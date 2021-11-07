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Hayat Bilgisi dizisinin Atacan’ının son hali şaşırttı! Yıllar hiçbir şey götürmemiş!

07.11.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena dizisinin Hades’i ve Hayat Bilgisi’nin Atacan’ı olarak gönüllerde taht kuran Sinan Çalışkanoğlu, işiyle gündeme gelmesinin yanı sıra protez saç yaptırmasıyla da gündemde yer almıştı. Oyunculukta dış görünüş olarak da değişimleri sevdiği söylenen Sinan Çalışkanoğlu, bakımlı cildiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Hayat Bilgisi dizisinin Atacan’ının son hali şaşırttı! Yıllar hiçbir şey götürmemiş!

Yer aldığı farklı projelerle tanınırlığı Türkiye sınırlarını aşan Sinan Çalışkanoğlu, 2002’de Sırlar Dünyası’nda oynadıktan sonra, Hayat Bilgisi dizisindeki Atacan rolüyle de geniş kitlelerce tanındı. Selena dizisindeki Hades rolü ile hafızalarda yer edinen Sinan Çalışkanoğlu, 2006-2009 yıllarında oynadığı bu rolden sonra çok farklı karakterleri canlandırsa da o dönemin çocukları onu hep ‘Hades’ olarak hatırladı. En son 2019-2020 sezonunda skeç programı olan Güldür Güldür Show’da yer alan Sinan Çalışkanoğlu, Atacan karakteriyle fotoğrafları karşılaştırıldığında sakalları ve saçlarıyla farklı bir imaj çizse de geçen 15 yıla rağmen görüntüsünden hiçbir şey kaybetmedi.

Hayat Bilgisi dizisinin Atacan’ının son hali şaşırttı! Yıllar hiçbir şey götürmemiş!

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

26 Ocak 1978’de İstanbul'da doğan Sinan Çalışkanoğlu, Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.

Tiyatro oyunlarının dışında birçok reklam filmi ile sinema ve dizi filmlerde de rol alan Sinan Çalışkanoğlu, Üllker, Garanti Bankası, Opet, Biskrem, Ace, Turkcell reklamlarında da oynadı.

2006’da "Selena" adındaki bilim kurgu ve komedi türü televizyon dizisinde Hades karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu, Sinem Kobal, Parla Şenol, Hazal Şenel, Zuhal Topal, Gökhan Keser, Kayhan Yıldızoğlu, Hakan Altıner, Serkan Şenalp, Ümit Erdim, Cansu Demirci gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2010’da "Türk Malı" adındaki dizide Yarcan Kıymık karakterine hayat veren Sinan Çalışkanoğlu, Binnur Kaya, Şafak Sezer, Barış Çelikkol, Hazal Şenel, Melek Baykal, Özkan Uğur, Devin Özgür Çınar ve Bekir Aksoy ile beraber oynadı.

2011’de ‘Şanslı Masa’ programını Orçun Kaptan ile beraber sunan Sinan Çalışkanoğlu, 2012’de "Sabit Kanca" filminde İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Halil Sezai ile birlikte başrolü paylaştı.

Sinan Çalışkanoğlu, 2013’te "Kapış Kapış" programını sundu.

2014’te "İncir Reçeli 2" filminde Halil Sezai Paracıkoğlu, Şafak Pekdemir, Ahmet Uz, Selim Akgül ile beraber oynayan Çalışkanoğlu, 2014’te "Kertenkele" dizisinde yer aldı.

Hayat Bilgisi dizisinin Atacan’ının son hali şaşırttı! Yıllar hiçbir şey götürmemiş!

ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 2 Eylül 2007’de oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile yapan Sinan Çalışkanoğlu, yaklaşık 3 yıl süren evliliğini 10 Mart 2010’da noktaladı. Daha sonra 8 Temmuz 2013’te de Tuğba Sarıünal’la dünya evine giren Sinan Çalışkanoğlu, 16 Kasım 2015’te ikinci eşinden de ayrıldı.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLERİ

2014 - Karaman'ın Koyunu (TV Filmi)
2013 - Bir Yastıkta (Şafak) (TV Dizisi)
2012 - İşler Güçler (Konuk Oyuncu (Murat Cemcir'in Lise Arkadaşı) (TV Dizisi)
2015 - Elin Oğlu (Sunucu)(Televizyon Programı)
2014 - Kim O! (kendisi) (Tv Programı)
2014 - Kertenkele (Levent) (TV Dizisi)2014
2014 - İncir Reçeli 2 (Sinema Filmi)
2010 - Yahşi Cazibe (Ejder Taşkın) (TV Dizisi)
2010 - Türk Malı (Yarcan) (TV Dizisi)
2008 - İncir Çekirdeği (Sinema Filmi)
2012 - Türkün Uzayla İmtihanı (Volkan Kurnaz) (TV Dizisi)
2012 - Sabit Kanca (Sinema Filmi)
2011 - Papaz Kimde (Eray) (Sinema Filmi)
2010 - İncir Reçeli (Erol) (Sinema Filmi)
2005 - Ters Köşe (TV Dizisi)
2005 - Davetsiz Misafir (Megapiksel Yüksel) (TV Dizisi)
2005 - Beyza'nın Kadınları (Sinema Filmi)
2008 - Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 1) (Sinema Filmi)
2008 - Kirpi (Polis Memuru) (Sinema Filmi)
2006 - Selena (Hades) (TV Dizisi)
2006 - Polis (Haluk) (Sinema Filmi)
2003 - Bir İstanbul Masalı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Doktor) (TV Dizisi)
2002 - En Son Babalar Duyar (Umut) (TV Dizisi)
2004 - En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu Ev Kiralayan)
2004 - Görünmez Adam (Kıl Hakkı) (TV Dizisi)
2003 - Hayat Bilgisi (Atacan) (TV Dizisi

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

2009 - Cin Ali Aşık - Tiyatro Kılçık
2011 - Terapi - Tiyatro Kılçık
2005 - Döne Döne - Werner Schwab - Tiyatro Oyunevi 2004 - Ayşegül Hindistan'da - Tiyatro Kılçık
2008 - Ayşegül Sıkıntıda - Tiyatro Kılçık
2002 - Bir Tebessüm - Tiyatro Ti 2000 - Rüzgârla Yarışan Tay - Dersu Yavuz Altun - Devlet Tiyatrosu 1998 -1999 - Kısasa Kısas - William Shakespeare – İstanbul Devlet Tiyatrosu

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Sinan Çalışkanoğlu
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