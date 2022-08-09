Hayat Bilgisi Müdür Bey’in sevdiceğiydi! Hayat Bilgisi’nin Sevda Hoca’sı Belma Canciğer'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Hayat Bilgisi, 2003-2006 yılları arasıda yayaınlanmasından itibaren sık sık ekranlara gelen unutulmaz diziler arasında yer aldı. Hayat Bilgisi dizisinde Müdür Bey'in sevdiceği Sevda Hoca karakterine hayat veren Belma Canciğer'in son hali çok konuşuldu.

MÜDÜR BEY'İN SEVDİCEĞİ OLARAK AKILLARA KAZINMIŞTI

Türkiye'de bir dönem reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Sevda Hoca karakteriyle dikkati çeken Belma Canciğer'in yıllar sonraki hali merak edildi.

Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyonlarda ara ara yayınlanıyor ve dizideki karakterler merak ediliyor. O karakterlerden birisi de Belma Canciğer oldu.

Belma Canciğer, senaristliğini ve yönetmenliğini 2000 yılından beri evli olduğu Gani Müjde'nin yaptığı birçok yapımda rol aldı.

Evliliklerinden Ece Su ve Arda adında iki çocuğu bulunuyor.

İşte Belma Canciğer'in yıllar sonraki değişimi;



