Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

İpek Erdem, Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze rolüne hayat verdi. Bu rolüyle akıllarda yer edinen Erdem'in yıllar sonraki hali gündem oldu. Erdem'in son halini gören tanıyamadı.

İPEK ERDEM'İN SON HALİ

38 yaşındaki İpek Erdem sosyal medya pozlarıyla gündem oldu.

Yıllar içerisinde epey değişen Erdem, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Erdem Hayat Bilgisi dizisinin yanı sıra Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri gibi projelerde de yer almıştı.

Erdem tiyatro oyuncusu olmaya henüz 7 yaşındayken karar verdi.

Sporla da ilgili olan İpek Erdem lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünüde aldı.

İşte İpek Erdem'in Instagram pozları...





