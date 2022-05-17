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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

17.05.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi dizisi, oyuncularıyla halen anılıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen seyircilerin aklında kalan dizinin oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşırtıyor.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

İpek Erdem, Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze rolüne hayat verdi. Bu rolüyle akıllarda yer edinen Erdem'in yıllar sonraki hali gündem oldu. Erdem'in son halini gören tanıyamadı.

İPEK ERDEM'İN SON HALİ

38 yaşındaki İpek Erdem sosyal medya pozlarıyla gündem oldu.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

Yıllar içerisinde epey değişen Erdem, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

Erdem Hayat Bilgisi dizisinin yanı sıra Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri gibi projelerde de yer almıştı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

Erdem tiyatro oyuncusu olmaya henüz 7 yaşındayken karar verdi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

Sporla da ilgili olan İpek Erdem lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünüde aldı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

İşte İpek Erdem'in Instagram pozları...

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si çok değişti! İşte İpek Erdem'in son hali

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