Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si kısa sarı saçlarıyla dikkat çekti! "Romantikliği özlüyorum"

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, sosyal medyada son haliyle gündem oldu.

Daha önce saçlarını 3'e vurduran İpek Erdem şimdilerde küt sarı saçlarıyla dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğe sahip oyuncu paylaşımına düştüğü notla adından söz ettirdi.

Gözlerden uzak yaşamaya çalışan İpek Erdem son halini paylaşarak şunları yazdı:

"Kendimi dünyada kalan tek romantik hatta geçmişten -2000’lerden, çok da uzak değil- bu güne zaman yolculuğu yapmış, distopik bir zamana düşmüşüm gibi hissediyorum ve şaşırıyorum... ki ben...

Neredeydim?

Dünyada dolanıyordum “neler oluyor?” diye...

Aşk hayatlarını bilmem, sanatlarına bakıyordum.

Gözümü bulunduğum yere yeni açtım...

Hepimiz yorgun, hepimiz çok ciddi bir yaşam mücadelesi içindeyiz evet...

ama kalplerimizin bu kadar yok oluşuna üzülüyorum...

ya da belki çok kırdık da dokundurtmuyor muyuz acaba?



Kendimizi sevmeyi öğreniyoruz sanırım.

Duyularımızı kaybetmişiz gibi de hissediyorum... Neyse.

Küçük bir filozofçuk olarak artık sevgili bile istemeyişimizin neye evrileceğini merak ediyorum. Fikirlerim var elbet ama salt gözlemlemeyi tercih ediyorum. Olumlu bakıyorum yine de ve heyecanla seyrediyorum bir taraftan neye evrileceğini...

Ki ben diyorum az serseri çok da minnoş değilimdir.

Romantikliği özlüyorum..."



