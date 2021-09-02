Hayat Bilgisi’nin Biricik’i bir içim su oldu! İşte Çisil Oral’ın son hali

Türk televizyon dizilerinde unutulmayanlar arasına giren Hayat Bilgisi dizisi, hem konusuyla hem de karakterleriyle epey seviliyordu. Sınıfın en güzel kızlarını oynayan Barbie ve Törpü lakaplı karakterler, güzellikleri ile herkesi kendilerine aşık ediyordu. Ancak bir isim vardı ki gülüşüyle, esaslı tavırlarıyla dikkat çekmişti. Bu kişi Kikirik lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral’dı. O dönemler güzelliği ön planda olmayan oyuncu şimdilerde bir içim su. İşte Oral’ın son hali…

HAYAT BİLGİSİ’NİN BİRİCİK’İ ÇİSİL ORAL’IN SON HALİ

Reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi’nde Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral, kendine güveni olmayan, kendisini güzel bulmayan birini canlandırıyordu. Dizide Barbie ve Törpü karakteri ise sınıfın sevgilisi haline gelmişti. Biricik ise daha çok konuşmaları ve gülüşüyle akıllarda kalmıştı. Dizinin finalinin ardından yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Biricik karakterini canlandıran Çişil Oral’a yaradı. İşte oyuncunun son hali…

ÇİSİL ORAL ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Oyunculuğa ara veren ve şimdilerde kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye çalışan Oral, bir yandan da TV8,5 ekranlarında Aksimetre programının sunuculuğuna devam ediyor.

ÇİSİL ORAL KİMDİR?

17 Nisan 1979 İstanbul doğumlu olan oyuncu Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Hayat Bilgisi dizisinin ardından ekranlarda pek görünmeyen Çisil Oral radyo programları sundu. Şimdilerde ise TV8,5 ekranlarında yer alıyor. Dizi ve filmlerden uzak duran Çisil Oral, verdiği bir röportajda hayranlarına şunları söylemişti: Çisil Oral kendisini ekranda görmek isteyen hayranlarına şunları söylüyor:

"Ekrana hiç ara vermedim, bundan dolayı geri dönmek gibi bir durumun içinde değilim. Sanırım bu düşünce şundan kaynaklanıyor, 'Hayat Bilgisi' o dönem kendi çizgisinde çok popüler olan bir televizyon dizisiydi, daha sonra tiyatro ve sinemanın dışında televizyonda pek çok iş yaptım ama 'Hayat Bilgisi'nin gölgesinde kaldı ve gözden kaçtı sanırım. Biraz da senaryosunu kendi yazdığım işleri hayata geçirmenin peşine çok düştüm, bu da böyle bir algıya sebep olmuş olabilir..."



