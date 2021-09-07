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Hayat Bilgisi’nin 'Çatlak Ürperi’si şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceren Soylu'nun son görüntüsü olay oldu!

07.09.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarında unutulmayan diziler arasında giren Hayat Bilgisi dizisi karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin çatlak karakteri Ürperi’yi canlandıran Ceren Soylu son haliyle şaşırttı.

Hayat Bilgisi’nin 'Çatlak Ürperi’si şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceren Soylu'nun son görüntüsü olay oldu!

Hayat Bilgisi dizisinden kimler geldi kimler geçti. Dizide pek çok karakter yaş alıp olgunlaşırken, bir isim var ki görenler tanımakta güçlük çekti. Bu kişi dizinin çatlak Ürperi’sini canlandıran Ceren Soylu. Başarılı oyuncu son görüntüsüyle olay oldu. İşte Ceren Soylu’nun son hali…

HAYAT BİLGİSİ’NİN ÇATLAK ÜRPERİ’Sİ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 51 yaşında olan Soylu'nun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Görenler, başarılı oyuncuyu tanımakta resmen güçlük çekti.

İşte Hayat Bilgisi Ürperi’nin son hali:

Hayat Bilgisi’nin 'Çatlak Ürperi’si şaşırttı! Ünlü oyuncu Ceren Soylu'nun son görüntüsü olay oldu!

CEREN SOYLU KİMDİR?

Ceren Soylu, 23 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Nigar Ceren Soylu'dur. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, 1993-1995 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Operet ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nde okumuştur. Soylu, 1994-1996 yılları arasında Timur Selçuk'dan şan eğitimi almıştır.

1994 yılında baş rollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı “Şehnaz Tango” dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Soylu, Vasiyet, Kısa Devre, Hayat Bilgisi, Süper Babaanne, Gönül Ferman Dinlemiyor, Osmanlı Cumhuriyeti, Hayattan Korkma – Sacayağı, Sıkı Dostlar, Anı Yaşamak, Koyu Kırmızı, Pis Yedili Günebakan, Bu Sayılmaz ve Yıldızlar Şahidim gibi bir çok projede rol almıştır. Ceren Soylu, 1.75 metre boyunda ve Koç burcudur.

Ceren Soylu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Tehlikeli Karım (Ferda) (TV Dizisi)
2017 – Yıldızlar Şahidim (Elmas) (TV Dizisi)
2017 – Bu Sayılmaz (Safiye) (TV Dizisi)
2015 – Günebakan (TV Dizisi)
2012 – İşler Güçler (Murat’ın Halası) (TV Dizisi)
2012 – Koyu Kırmızı (Vildan) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Pis Yedili (Oya) (TV Dizisi)
2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Ambar) (Sinema Filmi)
2010 – Gönül Ferman Dinlemiyor (Handan) (TV Dizisi)
2010 – Anı Yaşamak (Sinema Filmi)
2009 – Sıkı Dostlar (Satiye) (TV Dizisi)
2008 – Süper Babaanne (İlknur) (TV Dizisi)
2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)
2007 – Hayattan Korkma (Nadire) (Sinema Filmi)
2003 – Hayat Bilgisi (Ürperi Şahiner ) (TV Dizisi)
2002 – Kısa Devre (TV Dizisi)
2001 – Vasiyet (Gülnar) (TV Dizisi)
1994 – Şehnaz Tango (Gülşen) (TV Dizisi)

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