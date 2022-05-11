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Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral estetik sonrası tanınmaz halde! Bambaşka birine dönüştü...

11.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nde Kikirik karakterine hayat veren Çisil Oral bambaşka biri oldu. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta görenlerin gözlerine inanamadığı Çisil Oral, güzelliğiyle büyüledi. Son haliyle takipçilerinden tam not alan Çisil Oral'ın pozlarına beğeni yağıyor.

Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral estetik sonrası tanınmaz halde! Bambaşka birine dönüştü...

2000'li yılların popüler gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nde Kikirik karakterini canlandıran Çisil oraları görenleri tanıyamıyor. Dizide Kikirik Biricik olarak tanınan ve 'Afet Hoca geliyor' sözüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Çisil Oral, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

hayat bilgisi kikirik

Dizide kimsenin aşık olmadığı bir genç kızı canlandıran Çisil Oral, eğlenceli Kikirik karakteriyle hayatımıza girmişti.

kikirik

Törpü ve Barbie gibi karakterlerin yanında daha çekingen bir karakteri canlandıran Çisil Oral, dizi sonrası adeta bambaşka biri hali geldi.

çisil oral

İNANILMAZ DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi dizinin takipçilerini de şoke etti.

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Instagram hesabında 9 bine yakın takipçisi bulunan Çisil Oral, özel hayatıyla ilgili birçok paylaşımda bulunuyor. İşte onlardan bazıları;

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