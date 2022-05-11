Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral estetik sonrası tanınmaz halde! Bambaşka birine dönüştü...

2000'li yılların popüler gençlik dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nde Kikirik karakterini canlandıran Çisil oraları görenleri tanıyamıyor. Dizide Kikirik Biricik olarak tanınan ve 'Afet Hoca geliyor' sözüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Çisil Oral, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Dizide kimsenin aşık olmadığı bir genç kızı canlandıran Çisil Oral, eğlenceli Kikirik karakteriyle hayatımıza girmişti.

Törpü ve Barbie gibi karakterlerin yanında daha çekingen bir karakteri canlandıran Çisil Oral, dizi sonrası adeta bambaşka biri hali geldi.

İNANILMAZ DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi dizinin takipçilerini de şoke etti.

Instagram hesabında 9 bine yakın takipçisi bulunan Çisil Oral, özel hayatıyla ilgili birçok paylaşımda bulunuyor. İşte onlardan bazıları;



