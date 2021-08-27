Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı şimdi ne yapıyor? İşte Erdal Türkmen’in son hali

Bir zamanların çok sevilen dizisi Hayat Bilgisi’ni herkes merakla takip ediyordu. Dizide pek çok karakter seyirciyi güldürürken bir isim vardı ki hareketleriyle, komik sözleriyle izleyenleri kırıp geçiriyordu. O isim tabii ki Mennan’dı. Karakteri canlandıran Erdal Türkmen şimdilerde başka bir alanda boy gösteriyor.

HAYAT BİLGİSİ’NİN MENNAN’I ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Hayat Bilgisi dizisinde Mennan karakteriyle tanınan Erdal Türkmen, oyunculuğunun yanında aynı zamanda karikatüristlik yapıyordu. Pek çok mizah dergisinde yer alan Türkmen, oyunculuk mesleğine ilk adımını Çiçek Taksi ile yaptı. Ününü ise Hayat Bilgisi dizisiyle kazandı. Yetenekli oyuncu şimdilerde ise Youtuber oldu. Youtube’da komik içerikler üreterek farklı konuları işleyen Erdal Türkmen’in izlenmeleri de oldukça yüksek.

ERDAL TÜRKMEN KİMDİR?

1986'da Gırgır ve Fırt dergisine girdi. Mizah yazarlığı ve karikatüristlik yaptı. Avni, Fırfır, Limon, Nankör, Deli, dergilerinde çalışmalarını sürdürdü.

Daha sonra Gani Müjde, Can Barslan, Kemal Kenan Ergen gibi bir çok arkadaşlarıyla mizah dergilerinde çalıştı, dergi çıkardı, mizah yazarlığı yazdı, karikatüristlik karikatürledi. Bir grup mizahçı arkadaşıyla Fos Mizah Dergisi'ni çıkardı.



1987'de ve 1988'de Liseler Arası Tiyatro Şenlikleri'nde "Övgüye Değer Oyuncu" belgesi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Dekor ve Kostümü eğitimi aldı.

M.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Kulübü'nü kurdu. 7 yıl boyunca oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık yaptı.



Günaydın, Yeni Şafak ve Milliyet gazetelerinde mizah yazarlığı, grafikerlik ve karikatüristlik yaptı.

Oyuncu arkadaşlarıyla Yeni Romantikler adlı çocuk tiyatrosunu kurdu. Oyunlar oynadı.

Doğan Kardeş, Şafak Çocuk dergilerinde yazdı, çizdi. Birçok yazar, çizer arkadaşıyla mizah ve çocuk dergisi maketi yaptı.

Nesli Çölgeçen'in yapımcılığını yaptığı, Gani Müjde ve Can Barslan'ın yazarlığını yaptığı Show TV'de yayınlanan Şamata adlı programın skeçlerinde oynadı.

Radyoda (Klas FM, Radyo Şahin) mizah programları (Gaf Ebesi, Muhabbet Ortamı) hazırladı, sundu.

Eski Yeşil Komedi Kulübü'nde "Komeditasyon, Benim Olayım" adlı tek kişilik, kişilikli gösteri yaptı. Demirbank'ın "Demir Kürsü" ve Aygaz'ın "Propan, Vıjjt" (bu reklam 2000 yılında başarı belgesi ve Kristal Elma ödülü aldı), Ora Süper Elektronik Terazi ve Reklam Öz Denetim Kurulu'nun "Haksız Rekabet" reklamlarında oynadı.

Kablolu kanaldan yayın yapan Süper Kanal'da hafta içi her gün, 2 yıl boyunca, canlı "GAF EBESİ" adlı mizah programını hazırladı, sundu.

TRT 1'de yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde ve Bir Başka Gece programının skeçlerinde oynadı. Daha sonra da onu Hayat Bilgisi dizisinde Mennan olarak izledik. Şimdilerde ise kendi YouTube kanalında komik içerikler üretiyor.



