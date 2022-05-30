Hayat Bilgisi'nin Pakize'si Pakize Suda'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Geçtiğimiz günlerde ses sanatçısı Onur Akay'ın yaptığı paylaşımla gündeme gelen Pakize Suda, şimdilerde tedavi görüyor. Hayat Bilgisi, Sevda Çiçeği, Davetsiz Misafir gibi pek çok dizide rol alan isim; Pakizeli Günler, Lezzet Yolculuğu gibi programların sunuculuğunu da üstlenmişti.

PAKİZE SUDA'NIN SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI!

Pakize Suda ile ilgili ortaya çıkan gerçek, yıllardır unutulan Pakize Hanım'ı yeniden gündeme getirdi.

Şu an İzmir'de bulunan bir bakım evinde yaşayan ünlü ismin demans hastalığına yakalandığı ve anılarını, yaşadıklarını unuttuğu ortaya çıktı.

Pakize Suda, Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sunmuştu.

Sonrasında TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlamıştı.

17 yaşında Ege güzeli seçilmiş olan Suda, Girit Türklerindendir.

Ünlü isim ayrıca Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazmıştır ve 27 Aralık 2008 tarihinde ekonomik kriz nedeniyle köşe yazarlığından ayrılmıştır.

İşte şimdilerde demans ile mücadele ettiği bilinen Pakize Suda'nın yıllar sonraki hali...



