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Hayat Bilgisi'nin Pakize'si Pakize Suda'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

30.05.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi dizisinde ve pek çok başka projede oynayan Pakize Suda, bir dönemler Türkiye'nin en güzel kadınları arasında bulunuyordu. Magazin dünyasına damgasını vuran oyuncu, şimdilerde demans hastalığıyla savaşıyor. Pakize Suda'nın son halini görenler ise ünlü ismi tanıyamıyor. İşte Pakize Suda'nın son hali...

Hayat Bilgisi'nin Pakize'si Pakize Suda'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Geçtiğimiz günlerde ses sanatçısı Onur Akay'ın yaptığı paylaşımla gündeme gelen Pakize Suda, şimdilerde tedavi görüyor. Hayat Bilgisi, Sevda Çiçeği, Davetsiz Misafir gibi pek çok dizide rol alan isim; Pakizeli Günler, Lezzet Yolculuğu gibi programların sunuculuğunu da üstlenmişti.

PAKİZE SUDA'NIN SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI!

Pakize Suda ile ilgili ortaya çıkan gerçek, yıllardır unutulan Pakize Hanım'ı yeniden gündeme getirdi.

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Şu an İzmir'de bulunan bir bakım evinde yaşayan ünlü ismin demans hastalığına yakalandığı ve anılarını, yaşadıklarını unuttuğu ortaya çıktı.

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Pakize Suda, Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sunmuştu.

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Sonrasında TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlamıştı.

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17 yaşında Ege güzeli seçilmiş olan Suda, Girit Türklerindendir.

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Ünlü isim ayrıca Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazmıştır ve 27 Aralık 2008 tarihinde ekonomik kriz nedeniyle köşe yazarlığından ayrılmıştır.

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İşte şimdilerde demans ile mücadele ettiği bilinen Pakize Suda'nın yıllar sonraki hali...

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