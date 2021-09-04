Hayat Bilgisi'nin Şerif Ali’si İlker Kalay’ın son halini görenler tanıyamadı

2003 yılında ilk yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi dizisinden kimler geldi, kimler geçti. Diziye pek çok oyuncu dahil olurken, reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi finale yaklaştıkça beklediği reytingleri alamamıştı. Dizinin unutulan karakterlerinden Şerif Ali’yi canlandıran İlker Kalay şimdi bambaşka biri oldu.

HAYAT BİLGİSİ’NİN ŞERİF ALİ’Sİ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Dizinin saf ve temiz delikanlısını canlandıran, sevdiği kızı görünce eli ayağına dolaşan Şerif Ali karakteri çok sevilmişti. Karaktere hayat veren İlker Kalay şimdi bambaşka biri oldu. Oyuncuyu görenler ikisinin aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte İlker Kalay’ın son hali:

İLKER KALAY KİMDİR?

1984 doğumlu oyuncu İlker Kalay, İstanbul Bilgi Üniversitesi'de mezun oldu. Ayrıca İstanbul Sahne Sanatlarında eğitim aldı.

2019 yılında sahnelenmeye başlayan ve hala devam eden ''Bence Hiç Komik Değil'' adlı tiyatro oyununda Necati karakterine can vermektedir. Daha öncede Hayat Bilgisinde Şeref Ali karakterine hayat verdi. Ayrıca Ramazan Güzeldir adlı dizide rol aldı.

HAYAT BİLGİSİ DİZİSİ KAÇ SEZON SÜRDÜ?

Hayat Bilgisi, senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı aile, gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 13 Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başladı. Burada 19 Haziran 2003'e kadar 19 bölüm sürdü ve sezon finali yaptı. Daha sonra transfer olduğu Show TV'de 19 Eylül 2003'te yayına başladı. 16 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan 137.bölümde final yaparak yayın hayatı sona erdi. Toplam 4 sezon sürdü.

HAYAT BİLGİSİ DİZİSİNİN KONUSU

Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden idealist Afet Öğretmen, küçük kardeşi Kerem ile birlikte Anadolu'yu karış karış dolaşmıştır. Ezberci eğitimden değil, yaratıcı eğitimden yana olan Afet Güçverir buralarda türlü tayinler, atılmalar görmüş ve kardeşine tokat attığı için ayrılmak zorunda kaldığı eski meslektaşı, aşkı Tekin Bey'i ise asla unutmamıştır. Kardeşi ile birlikte yıllar sonra son sürgünleri olan İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ne gelirler. Bu tayin Afet Güçverir için yeni bir yaşam, öğrenciler içinse uzun soluklu bir hayat eğitiminin başlangıcı olacaktır.



