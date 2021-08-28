Hayat Bilgisi'nin Süzme'si şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Kaan Yılmaz'ın değişimi şaşırttı

Türk televizyon dizileri arasında büyük bir başarı yakalayan Hayat Bilgisi yıllar sonra da konuşulmaya devam ediyor. O zamanlar çok genç olan oyuncular şimdilerde orta yaşlarına doğru ilerleyerek bambaşka biri oldu. Bu değişimi yaşayanlardan biri de dizinin Süzme’sini canlandıran Kaan Yılmaz oldu. İşte yetenekli oyuncunun değişimi…

HAYAT BİLGİSİ’NİN SÜZME’Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Hayat Bilgisi’nde gözlükleri ve alnına yapışan saçlarıyla hatırladığımız Süzme karakteri, hep kandırılıyordu. Çok sevilen karaktere Kaan Yılmaz hayat vermişti. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kaan Yılmaz, Radyoroll adlı grubuyla müzik yapmaktadır.

KAAN YILMAZ’IN SON HALİ

Kaan Yılmaz’ın son hali görenleri şaşırttı. 36 yaşına giren oyuncuyu görenler Hayat Bilgisi’nde Süzme rolünü oynayan kişiyle aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte Kaan Yılmaz’ın son hali…

KAAN YILMAZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş ve Adile Naşit Deneme Sahnesi'nde eğitim almıştır. 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisindeki canlandırdığı ''süzme'' rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. TRT Çocuk kanalında Haberin Olsun isimli programı sunmuş ve ardından TRT Okul kanalında yayımlanmış olan Kelimelik adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiştir. Günümüzde oyunculuk ve sunuculuk dışında, Özgür Gezgin ile birlikte 2012 yılında kurmuş oldukları RadyoRoll adlı müzik grubu ile müzik çalışmaları yapmaktadır.

Rol aldığı filmler

Sınav - 2006

Merdiven altı - 2008

Sen Aydınlatırsın Geceyi - 2013

Çok Uzak Fazla Yakın

Berhudar Sen misin

Küçük Esnaf - 2016

Rol aldığı diziler

Acemi Cadı - Toygar (2006-2007)

Kadın İsterse - Burak (2004-2006)

Hayat Bilgisi - Süzme (2003-2006)

Aslı ile Kerem

Bir Umut

Çakıl Taşları - Cihan (2010)

Mazi Kalbimde Yaradır - Yusuf (2011)

Şubat (2012)

Gurbette Aşk Bir Yastıkta (2013)

Gönül İşleri - Tibet (2014-2015)

Tatlı Küçük Yalancılar - Ilgaz (2015)

Payitaht Abdülhamid - Vladimir (2019)



