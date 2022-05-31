Hayat Boyu Öğrenme Haftası yarın başlıyor

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanacak Hayat Boyu Öğrenme Haftası, yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için haziranın ilk haftası, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu yıl ikincisi 1-7 Haziran'da kutlanacak hafta kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde hayat boyu öğrenme kurumu olan 998 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile tüm okullarda kutlama programı yapılacak.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı yarın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Ankara'da Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda yapılacak.

2022'nin ilk 5 ayında hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz olarak açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katıldı.

