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Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

19.10.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Hayat Bugün dizisi, 19 Ekim (bu akşam) SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Dizi, fragmanıyla seyircileri dikkatini çekti. Hayat Bugün dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hayat Bugün dizisinin ekranlarda yerini almasına sayılı saatler kaldı. Çiğdem Bozali tarafından yönetilen dizi Ayça Üzüm ile Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Peki Hayat Bugün dizisi uyarlama mı? Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Hayat Bugün dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır. Bu akşam 20.00'da SHOW TV ekranlarında yerini alacak.

HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski ve köklü hastanelerden biri olan Hisarönü Hastanesi'ne Başhekim Barış Güvener'in atanmasıyla dizinin hikayesi başlar. Hisarönü Hastanesi zor bir dönemden geçerken Başhekim Güvener'in çabaları ile yeni bir döneme girer. Barış hem işi hem de özel hayatı ile ilgili sorunları aşmak zorunda kalır.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),

Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),

Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),

Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),

Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,

Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

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