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Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

31.10.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir, Tansel Öngel gibi isimlerle paylaştığı Hayat Bugün dizisiyle televizyon ekranlarına dönen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini görenler şaştı kaldı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

Show TV'nin sevilen dizisi Hayat Bugün'de Doktor Suzan karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi de ünlü çıktı.

1992 yılında Kıbrıs'ta doğan Hazar Ergüçlü, ergenlik döneminde yaşadığı ağır depresyondan çıkabilmek için tiyatro kursuna yazıldı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Deli Yürek dizisinin yıldızı çıktı! Görenler hayret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde sahneye çıkan yıldız, oyunculuğun kendisine iyi geldiğini fark ederek sanata yöneldi.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Deli Yürek dizisinin yıldızı çıktı! Görenler hayret etti

2011 yılında yer aldığı Kuzey Güney dizisiyle televizyon macerası başlayan güzel oyuncu, Medcezir dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Deli Yürek dizisinin yıldızı çıktı! Görenler hayret etti

Sonrasında Hayat Sırları, Yüksek Sosyete, Dudullu Postası, Hakan Muhafız ve Alev Alev gibi yapımlarda rol aldı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Deli Yürek dizisinin yıldızı çıktı! Görenler hayret etti

Şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi de tanıdık çıktı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Deli Yürek dizisinin yıldızı çıktı! Görenler hayret etti

Hazar Ergüçlü; yönetmen, yazar, şair, müzisyen, oyuncu ve senarist Onur Ünlü ile uzun bir süredir aşk yaşıyor.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

49 yaşındaki Onur Ünlü, Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Bölümleri eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi'nde yine iletişim alanında yüksek lisans yapan Onur Ünlü, Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir kaleme aldı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

1999 yılında rol aldığı Deli Yürek dizisinde Umur karakterine hayat veren Onur Ünlü, oyuncu olarak başladığı sanat kariyerine yönetmen ve senarist olarak devam etti.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

Onur Ünlü, sevgilisi Hazar Ergüçlü ile olan yaş farkı nedeniyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

Birlikte çok eğlendiklerini söyleyen Hazar Ergüçlü, yaş farkını gazetelerden öğrendiğini anlatmıştı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü çifti, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu'nda bir mekanda dudak dudağa yakalanmışlardı.

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı


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