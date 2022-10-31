Hayat Bugün'ün yıldızı Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisini gören inanamadı! Deli Yürek'in yıldızı çıktı

Show TV'nin sevilen dizisi Hayat Bugün'de Doktor Suzan karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi de ünlü çıktı.

1992 yılında Kıbrıs'ta doğan Hazar Ergüçlü, ergenlik döneminde yaşadığı ağır depresyondan çıkabilmek için tiyatro kursuna yazıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde sahneye çıkan yıldız, oyunculuğun kendisine iyi geldiğini fark ederek sanata yöneldi.

2011 yılında yer aldığı Kuzey Güney dizisiyle televizyon macerası başlayan güzel oyuncu, Medcezir dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Sonrasında Hayat Sırları, Yüksek Sosyete, Dudullu Postası, Hakan Muhafız ve Alev Alev gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi de tanıdık çıktı.

Hazar Ergüçlü; yönetmen, yazar, şair, müzisyen, oyuncu ve senarist Onur Ünlü ile uzun bir süredir aşk yaşıyor.

49 yaşındaki Onur Ünlü, Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Bölümleri eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi'nde yine iletişim alanında yüksek lisans yapan Onur Ünlü, Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir kaleme aldı.

1999 yılında rol aldığı Deli Yürek dizisinde Umur karakterine hayat veren Onur Ünlü, oyuncu olarak başladığı sanat kariyerine yönetmen ve senarist olarak devam etti.

Onur Ünlü, sevgilisi Hazar Ergüçlü ile olan yaş farkı nedeniyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Birlikte çok eğlendiklerini söyleyen Hazar Ergüçlü, yaş farkını gazetelerden öğrendiğini anlatmıştı.

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü çifti, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu'nda bir mekanda dudak dudağa yakalanmışlardı.



