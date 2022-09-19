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Hayata koruyucu ailenin yanında hazırlanan genç ekonomist olma yolunda

19.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört kardeşiyle devlet korumasındayken 3 yaşında koruyucu ailesine kavuşan, bu yıl Finans ve Bankacılık Bölümünü kazanan Bülent Coşkun, üniversiteye başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor - Bülent Coşkun: - "Yaşamlarına benim gibi bir tecrübeyle başlayan arkadaşlarım, kardeşlerim, hayatlarının başlangıcında karşılaştıklarına üzülmek yerine yapabileceklerine ve sahip olduklarına odaklansınlar. Bunlardan güç alsınlar ve daha çok çalışınlar. Mutlu ve başarılı olmak elinizde"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Devlet koruması altındayken 3 yaşında koruyucu ailesine kavuşan, bu yıl Finans ve Bankacılık Bölümünü kazanan Bülent Coşkun, iyi bir ekonomist olabilme hedefiyle üniversiteye başlamanın heyecanını yaşıyor.

Duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaşan 18 yaşındaki Coşkun, 2 yaşındayken, çeşitli nedenlerden ötürü 4 kardeşiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruma yerleştirildiklerini, 3 yaşındayken de koruyucu ailesine kavuştuğunu söyledi.

Coşkun, 9 yaşına geldiğinde biyolojik ve koruyucu ailesine ilişkin bilgi sahibi olduğunu belirterek, çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini, "koruyucu" olarak nitelendirilen anne ve babasının her anlamda kendisine aile olduğunu anlattı. Coşkun, "Onlar ki düştüğümde elimden tutan ama tek başına ayakta nasıl kalacağımı öğreten, önümde olup yol gösteren, yanımda olup dert dinleyen, arkamda olup güç verenlerim oldu. Çok şanslıyız ve mutluyuz birlikte aile olabildiğimiz için." diye konuştu.

Coşkun, biyolojik ailesinden 4, koruyucu ailesinden de 2 kardeşi olduğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler aslında her zaman hayata karşı daha güçlü çocuklar oluyoruz. Çünkü, küçük yaşta kendimizle savaşıyoruz, yaşıtlarımıza göre çok daha erken yaşamla yüzleşiyoruz, hayalin değil gerçeğin peşinden gidebilmeyi öğreniyoruz. Güçlüyüz, daha güçlüyüz. Çoğu kişi, hayata bir sıfır yenik başladığımızı düşünüyor ama yenik değil güçlüyüz. Bir sıfır yenik değil bir sıfır önde başlıyoruz. Birçok kişinin zayıflık ya da eksiklik olarak gördüğü şeyler bizi güçlendiren unsurlar."

- "Mutlu ve başarılı olmak elinizde"

Ailesinin eğitim ve öğretimine her zaman büyük önem verdiğini, mutlaka üniversite okuyarak meslek sahibi olmasını istediklerini belirten Coşkun, kendisinin de en büyük hedeflerinden birinin üniversitede istediği bölüme girebilmek olduğunu söyledi.

Coşkun, bu yıl Gazi Üniversitesinde Finans ve Bankacılık Bölümünü kazandığını anlatarak, "Üniversiteyi bitirdikten sonra ülkeme hayırlı olmak isterim. Bunun için finans sektöründe önemli bir yerde olabilmeyi arzu ederim." dedi.

Bir yandan okula devam ederken diğer yandan bazı dersler için takviye aldığını, disiplinli bir şekilde hazırlanarak hedefinin peşinden koştuğunu dile getiren Coşkun, bugün artık hayatında birçok zoru başaran bir genç olarak üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Coşkun, kendisiyle aynı koşullarda olan arkadaşlarına seslenerek, "Yaşamlarına benim gibi bir tecrübeyle başlayan arkadaşlarım, kardeşlerim, hayatlarının başlangıcında karşılaştıklarına üzülmek yerine yapabileceklerine ve sahip olduklarına odaklansınlar. Bunlardan güç alsınlar ve daha çok çalışınlar. Mutlu ve başarılı olmak elinizde." dedi.

- "Oğlum ailemizin şansı, bereketi oldu"

Koruyucu baba Raşit Parmaksız da oğlunu kucağına aldığı andan bugüne kadar Bülent Coşkun ile her an gurur duyduğunu söyledi.

Oğullarının koruyucu ailesi olduklarında henüz biyolojik bir çocukları bulunmadığını anlatan Parmaksız, "Bülent 10 yaşındayken kardeşi oldu. Birçok şeyi biz Bülent ile yaşadık, o bizim her şeyimiz." dedi.

Parmaksız, oğulları Bülent Coşkun ile birlikte büyüdüklerini ve hayatı daha iyi öğrendiklerini belirterek, "Oğlum, ailemizin şansı, bereketi oldu. Benim en büyük gururumdur, çünkü o çok iyi bir evlat, çok iyi ağabey, çok iyi bir yeğen ve torun oldu. Bir gün ölüm tecelli ettiğinde gözüm asla arkada olmayacaktır, oğlum babadır ailemiz için." diye konuştu.

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