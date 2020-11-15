“Hayata Sarıl” projesi, grafik tasarım kursuyla başlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayata Sarıl” isimli proje, Grafik Tasarım Kursu ile başlayacak.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bir milyon 80 bin TL destekli Madde Bağımlısı ve İntihara Teşebbüs Etmiş Kişilerin İstihdam Edilebilirliği Projesi hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje kabul edilerek, 19 Şubat 2020 tarihinde KUZKA ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle yürürlüğe girdi. Proje, madde bağımlısı ve intihara teşebbüs etmiş kişilerin istihdam edilebilirliğini sağlamak amacı taşıyor.

Proje kapsamda, Kastamonu’da 18-30 yaş aralığındaki hedef kitle arasından seçilen 25 kişiye istihdama yönelik çeşitli kurslar düzenlenecek. Bu kurslar, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Terzilik ve Modelistlik, Pasta Yapımı ve Sunumu alanında kurslar olup uzman öğreticilerle kursiyerlere İŞGEM binasında yer alan atölyelerde yüz yüze eğitim imkânı sağlanacak.

Proje sonrasında kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde eğitim alan kursiyerlere istihdam sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca kursiyerler, KOSGEB bünyesinde çeşitli eğitimler sonrasında destek alarak kendi işletmelerini de kurabilecek. Bu sırada hem kursiyerlere hem de ailelerine bu alanda çalışan uzman personeller tarafından psikolojik destekte sağlanacak.

Proje sürdürebilirliği açısından proje bitiminden sonra kurslar için alınan tüm malzemeler, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şubesine devredilecek olup, Yeşilay tarafından kursların devamlılığı sağlanacak. Ayrıca proje kapsamında Kastamonu’da görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sosyolog grubundaki meslek elemanlarına bağımlılar ile çalışma konusunda eğitimler verilecek.

19 Şubat 2020 tarihinde başlayan proje, 18 ay boyunca uygulanacak.

Proje kapsamında ilk kurs olarak planlanan Grafik Tasarım Kursu, 16 Kasım 2020 tarihinde İŞGEM binası atölyelerinde açılacak. Kursun düzenlenmesine yönelik saat 10.00’da program düzenlenecek.

