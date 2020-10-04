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  4. Hayatı değişen 20 köpekle “Satın Alma Sahiplen” mesajı verdiler

Hayatı değişen 20 köpekle “Satın Alma Sahiplen” mesajı verdiler

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kadıköy Hayvan Dostları Platformu’nun kuruluşunun 20’inci yılı, 20 yıl boyunca Kadıköy Belediyesinin Ataşehir’de bulunan Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nden köpek sahiplenen hayvanseverlerin katıldığı bir etkinlikle kutlandı.Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde düzenlenen etkinlikte, barınaktan köpek sahiplenen hayvanseverler “Satın Alma Sahiplen” yazılı pankart etrafında poz verdi.

Kadıköy Hayvan Dostları Platformu’nun kuruluşunun 20’inci yılı, 20 yıl boyunca Kadıköy Belediyesinin Ataşehir’de bulunan Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nden köpek sahiplenen hayvanseverlerin katıldığı bir etkinlikle kutlandı.
Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde düzenlenen etkinlikte, barınaktan köpek sahiplenen hayvanseverler “Satın Alma Sahiplen” yazılı pankart etrafında poz verdi. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte, 20 yıl için her yılı temsilen barınaktan sahiplenilen bir köpek yer aldı. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu adına konuşan Pınar Satıoğlu, “İyi ki Kadıköy’deyiz. Kadıköy’de gönüllü olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kadıköy Belediyesi İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek bir belediye. 20 yılda çok şey yaşadık. Binlerce insana ve hayvana temas ettik. İlk etkinliklerimizde sayımız azdı ama biz ısrarla ‘satın alma sahiplen’ dedik. Barınakta yaşayan kırma hayvanlara da şans verildiğinde, eğitim aldığında, sevgi gösterildiğinde, emek harcandığında sahiplenilir diye düşündük" dedi.
Kendisinin de iki köpek sahiplendiğini anlatan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu ise, “Satın Alma Sahiplen kampanyası Kadıköy’ün yaptığı en güzel çalışmadır. O kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki, çocuklarıma örnek gösterebileceğim en güzel projenin başındasınız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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