Hayatı eve, "günleri" cebe sığdırdılar

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de bir apartmanda yaşayan kadınlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinde kalarak, her hafta cep telefonlarından görüntülü sohbetle "gün" yapmaya devam ediyor.

Önceden bir evde buluşarak yemekli toplantı (gün) organize eden 6 ev hanımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "gün"lerini internet üzerinden yapıyor. Kadınlar, belirledikleri menüyü kendi mutfaklarında yaparak ekran karşısında hem bunları tüketiyor hem de sohbete katılıyor.

Ekrandan da olsa birlikteliklerini koruyabilmenin önemli olduğuna inanan kadınlar, her "gün" etkinliğinde cüzi miktarda para topluyor.

Büşra Apartmanı sakinlerinden Yasemin Belyurt (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsle baş edebilmenin tek yolunun gönüllü karantina olduğunu söyledi.

Virüsün komşuluk ilişkilerine zarar veremediğini belirten Belyurt, şöyle konuştu:

"6 yıldır aynı apartmandayız. Komşuluk ilişkisine çok önem veriyoruz. Eskişehir'in eski bir mahallesinde ikamet ediyoruz. Mahallede çoğu komşumuz 35-40 yıldır aynı ikamette yaşıyor. Bu durum da bize güven veriyor. Gün programımıza artık internetten görüntülü aramayla devam ediyoruz. Hem birbirimize virüs bulaştırma riskimiz yok hem de muhabbetimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz."