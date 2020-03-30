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Hayatı eve, "günleri" cebe sığdırdılar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Büşra Apartmanı'nda yaşayan ve koronavirüse karşı önlem alan 6 komşu kadın, önceden bir evde buluşarak yaptıkları "günleri", artık her pazar internetten bağlantı kurarak görüntülü sohbetle sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştiriyor - Bina sakinlerinden Yasemin Belyurt: - "Hem birbirimize virüs bulaştırma riskimiz yok hem de muhabbetimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de bir apartmanda yaşayan kadınlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinde kalarak, her hafta cep telefonlarından görüntülü sohbetle "gün" yapmaya devam ediyor.

Önceden bir evde buluşarak yemekli toplantı (gün) organize eden 6 ev hanımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "gün"lerini internet üzerinden yapıyor. Kadınlar, belirledikleri menüyü kendi mutfaklarında yaparak ekran karşısında hem bunları tüketiyor hem de sohbete katılıyor.

Ekrandan da olsa birlikteliklerini koruyabilmenin önemli olduğuna inanan kadınlar, her "gün" etkinliğinde cüzi miktarda para topluyor.

Büşra Apartmanı sakinlerinden Yasemin Belyurt (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsle baş edebilmenin tek yolunun gönüllü karantina olduğunu söyledi.

Virüsün komşuluk ilişkilerine zarar veremediğini belirten Belyurt, şöyle konuştu:

"6 yıldır aynı apartmandayız. Komşuluk ilişkisine çok önem veriyoruz. Eskişehir'in eski bir mahallesinde ikamet ediyoruz. Mahallede çoğu komşumuz 35-40 yıldır aynı ikamette yaşıyor. Bu durum da bize güven veriyor. Gün programımıza artık internetten görüntülü aramayla devam ediyoruz. Hem birbirimize virüs bulaştırma riskimiz yok hem de muhabbetimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz."

İnternetten ilk buluşmanın menüsünün ayran çorbası, içli köfte ve salata olduğunu dile getiren Belyurt, ikincisinde mantı yaptıklarını, haftaya da kısır hazırlayacaklarını anlattı.

- "Çok daha dikkatli yaşıyoruz"

Aysun Erol (29) da görüntülü aramayla gün fikrinin kendisinden çıktığını, komşularının benimsemesiyle de başladıklarını belirtti.

Tüm dünyanın virüse karşı bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erol, "Hiçbir şey olmamış gibi bir hayat sürdürüyoruz demiyorum. Elbette çok daha dikkatli yaşıyoruz. Büyüklerimize bir zarar gelmemesi için titizlikle hareket ediyoruz. En önemlisi de evden mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret ediyoruz." dedi.

Evde eşiyle ve 1,5 yaşındaki oğluyla zaman geçirdiğini aktaran Erol, hayatın eski haline gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Erol, "Vatandaşlarımızdan, dünya insanlarından da bu gayreti göstermesini istiyoruz. Düşünün, karşı komşumuzun evine dahi gitmemeye özen gösteriyoruz ama internetimiz var. Pazar günleri bizim gün zamanımız. Komşularımızla sohbet etmek, hal hatır sormak, birbirimizin derdini, neşesini dinlemek çok keyifli." ifadelerini kullandı.

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