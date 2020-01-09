YURTHABER
  4. Hayati İnanç’ı Gazianteplilerle buluştu

Hayati İnanç’ı Gazianteplilerle buluştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansa AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Hayati İnanç’ı Gazianteplilerle buluştu

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansa AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta kongre merkezinin tüm salonları dolup taşarken konferansı 5.000 kişi izledi. Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Kendini tanıtarak başladığı konferansta Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, Divan Edebiyatındaki derinlik ve zenginliği anlatarak “Öyle bir millet ki şairi de ihtişamlı göz kamaştırıcı. Dağdaki çobanda, tahttaki sultanda şair. Sadece 18 yüzyılda 10.000’in üzerinde divan şairi yetiştirmişiz” dedi.
İnanç, Hz. Mevlana’dan şiirler okuyarak, insanın dünyadaki yaşam manasını, edebiyatın ve şiirin insan hayatındaki etkisini, kendi hayatından kesitler vererek anlattı.
AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, verilen konferanstan dolayı Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’a teşekkür etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’a teşekkür ederek, önümüzdeki günler için kendisini Gaziantep’e tekrar davet etti.

Hayati İnanç’ı Gazianteplilerle buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
GSO’DA İhracat Akademisi Eğitimleri BaşladıGSO’DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı
Başkan Ay’dan ‘Gazeteciler Günü’ mesajıBaşkan Ay’dan ‘Gazeteciler Günü’ mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Akıncı Eczanesi
Sehitkamil
Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Yasemin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Ressam Açıkgöz Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Ressam Açıkgöz Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.