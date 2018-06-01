Hayati ve Diğerleri ekrana geri dönüyor!

Hayati ve Diğerleri dizisi kış sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı. Ancak dizinin ömrü sadece bir bölüm sürmüştü. Kanal D yönetimini dizinin yeni bölümlerini yaz aylarında yayınlanacağını duyurmuştu.

Senaryosu Onur Özcan ve Murat Özsoy'un yazdığı, yönetmenliği Özer Kızıltan’a ait olan 'Hayati ve Diğerleri' dizisinde; sürgün karakolunda baş komiserlik yapan 'Hayati' ile ona her fırsatta gelin bulmaya çalışan annesi 'Şükran’ın ve türlü yöntemlerle kolay yoldan köşeyi dönmeye çalışan dayısı' Danyal’ın hikâyesi anlatılacak.

'Hayati ve Diğerleri' yakında Kanal D’de.

