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Hayati ve Diğerleri ekrana geri dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Başrollerini Celil Nalçakan, Günay Karacaoğlu ve Levent Ülgen’in paylaştığı Kanal D dizisi 'Hayati ve Diğerleri' yeni bölümleri ile izleyicisi ile buluşacak.

Hayati ve Diğerleri ekrana geri dönüyor!

Hayati ve Diğerleri dizisi kış sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı. Ancak dizinin ömrü sadece bir bölüm sürmüştü. Kanal D yönetimini dizinin yeni bölümlerini yaz aylarında yayınlanacağını duyurmuştu.

Senaryosu Onur Özcan ve Murat Özsoy'un yazdığı, yönetmenliği Özer Kızıltan’a ait olan 'Hayati ve Diğerleri' dizisinde; sürgün karakolunda baş komiserlik yapan 'Hayati' ile ona her fırsatta gelin bulmaya çalışan annesi 'Şükran’ın ve türlü yöntemlerle kolay yoldan köşeyi dönmeye çalışan dayısı' Danyal’ın hikâyesi anlatılacak.

'Hayati ve Diğerleri' yakında Kanal D’de.

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