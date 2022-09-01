"Hayatımda kimse yok" demişti! Selin Ciğerci gönlünü yakışıklı İtalyan'a kaptırdı

Gökhan Çıra ile ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde özel hayatına dair konuştu. Ciğerci açıklamasında "Göstermek istemiyorum artık, takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok. Gökhan için de hayırlısı olsun" demişti.

Selin Ciğerci'nin daha bu gözleri gündemdeyken bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Ciğerci gönlünü yakışıklı İtalyan'a kaptırdı. Selin Ciğerci ve İtalyan sevgilisinin ilişkisi henüz çok yeni. Ve iddiaya göre de yeni takipleşmeye başladılar.



