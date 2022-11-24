'Hayatımın kadını değil, ta kendisi!' Bitmeyen aşk: Mauro Icardi & Wanda Nara! Galatasaray'ın yıldızından boşandıkları eşiyle sarmaş dolaş paylaşım...

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı Wanda Nara ile resmen boşanmıştı.

ICARDI'DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Ancak ikilinin aşkı, boşanmalarına rağmen devam ediyor gibi gözüküyor. Boşanma sonrasında "Çok mutluyum" diyen Mauro Icardi'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

"SENİ SEVİYORUM WANDA"

Başarılı futbolcu, Wanda Nara ile sarıldıkları bir fotoğrafı "Hayatımın kadını değil, hayatımı değiştiren kadındın. Fakat Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." notuyla Instagram'dan paylaştı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Golcü oyuncunun paylaşımı sonrasında takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Boşanmamış mıydınız?" şeklinde yorumlarda bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Icardi, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

