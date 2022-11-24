SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. 'Hayatımın kadını değil, ta kendisi!' Bitmeyen aşk: Mauro Icardi & Wanda Nara! Galatasaray'ın yıldızından boşandıkları eşiyle sarmaş dolaş paylaşım...

'Hayatımın kadını değil, ta kendisi!' Bitmeyen aşk: Mauro Icardi & Wanda Nara! Galatasaray'ın yıldızından boşandıkları eşiyle sarmaş dolaş paylaşım...

24.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da performansıyla taraftarların beğenisini toplayan Mauro Icardi, saha içinin yanı sıra saha dışında da yaşadıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı- kırmızılıların yıldız futbolcusu, resmen boşandığı eski eşi Wanda Nara ile ilginç bir paylaşımda bulundu. Boşanma sonrası "Çok mutluyum" diyen Icardi, Nara ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı. İşte detaylar...

'Hayatımın kadını değil, ta kendisi!' Bitmeyen aşk: Mauro Icardi & Wanda Nara! Galatasaray'ın yıldızından boşandıkları eşiyle sarmaş dolaş paylaşım...

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı Wanda Nara ile resmen boşanmıştı.

ICARDI'DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

AA-20221112-29424834-29424826-MEDIPOL_BASAKSEHIR_GALATASARAY (Large)

Ancak ikilinin aşkı, boşanmalarına rağmen devam ediyor gibi gözüküyor. Boşanma sonrasında "Çok mutluyum" diyen Mauro Icardi'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

"SENİ SEVİYORUM WANDA"

316684777_3412606235724268_948417883848628233_n

Başarılı futbolcu, Wanda Nara ile sarıldıkları bir fotoğrafı "Hayatımın kadını değil, hayatımı değiştiren kadındın. Fakat Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." notuyla Instagram'dan paylaştı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

3add20e6a1834382d336601e2d742d80

Golcü oyuncunun paylaşımı sonrasında takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Boşanmamış mıydınız?" şeklinde yorumlarda bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

AA-20221112-29424834-29424828-MEDIPOL_BASAKSEHIR_GALATASARAY (Large)

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Icardi, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek'ten Ronaldo transferine dair resmi açıklama!Dursun Özbek'ten Ronaldo transferine dair resmi açıklama!
Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!
Selçuk İnan'ın ekibinde sürpriz isim! Görenler ilk bakışta tanıyamadı...Selçuk İnan'ın ekibinde sürpriz isim! Görenler ilk bakışta tanıyamadı...
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Attığı golle kendi ülkesini yıktı! Sevinmedi..

Attığı golle kendi ülkesini yıktı! Sevinmedi..

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.