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Hayatını kaybeden Billur Kalkavan çocukluğunu anlatmıştı! "Zengin çocuğu olmak zor bir şey"

15.10.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan, hastalığının tanısından önce Armağan Çağlayan'a konuk olmuş ve hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. "Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda" diyen Kalkavan, uzun süre gündem olmuştu.

Hayatını kaybeden Billur Kalkavan çocukluğunu anlatmıştı! "Zengin çocuğu olmak zor bir şey"

Geçtiğimiz dönemde akciğer kanserine yakalanan ve atlatmaya yaklaştığı bilinen Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Ünlü Oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

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Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur bi Dinle' programının son konuğu ünlü oyuncu Billur Kalkavan, armatör bir babanın kızı olarak dünyaya geldiğini ve çocukluğunu anlatmıştı.
Billur Kalkavan hayatını kaybetti - Genel - İstanbul -

Billur Kalkavan’ın açıklamalarından satırbaşları… "Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela ‘baba ben sınıfta kaldım’ desem ‘seneye geçersin’ derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.”

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“Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü… “

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“Oxford Felsefe mezunuydu. Babam konuşmasın da kim konuşsun? Ben sanattan, edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi…”

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“Liseye giderken kaldım, babam bir şey demedi. Amerika’ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi. Ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum.”

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“Bizim ailenin zenginliği dedemden gelir. Babama ‘armatör’ diyorlar ama asıl armatör dedemdir. Dedem 1990’da gelmiş İstanbul’a, Fatih’e yerleşmiş sonra Beylerbeyi’ndeki o yalıyı almış. Hatta babam derdi ki '16 bin liraya almış' şimdi herhalde yüzlerce milyon dolar ediyor. Ailede okuyan tek adam babam… “
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"Kendi gibi arkadaşları vardı, hayatı seven adamlardı. Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, ‘olmuyorsa olmaz’ işim olursa yaparım olmazsa da umursamam."
Oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti

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