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Son Dakika! Billur Kalkavan'dan acı haber! Kanserle mücadele ediyordu: Ölüm sebebi belli oldu

15.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan (59) tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Acı haberi Hamdi Alkan duyurdu. Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'a COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Tedavi gören Kalkan'ın kalp durmasına bağlı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son Dakika! Billur Kalkavan'dan acı haber! Kanserle mücadele ediyordu: Ölüm sebebi belli oldu

Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz dönemde akciğer kanserine yakalanan ve atlatmaya yaklaştığı bilinen Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Ünlü Oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
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"MANTAR ENFEKSİYONA SEBEP OLDU"

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata veda etti. Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi. Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.

Haberi doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.

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Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan, COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

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BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Annesi Nuyan, babası Nazım Kalkavan olan oyuncunun Rıza adında bir kardeşi var. Ortaokul ve lise eğitimini Amerika’da tamamlayan oyuncu, bir dönem Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesinde psikoloji dersleri almıştır. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde canlandırdığı rol ile birlikte sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ölüm Peşimizde ve Gece Otostopçusu gibi filmlerde rol alan Kalkavan, 1980 yıllarında tiyatro alanında ilerlemeye başlamıştır. Daha sonrasında pek çok farklı dizi projesinde yer almayı da sürdürmüştür. Sürekli yapımların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol alan oyuncu, 2012 yılında Trophy Türk adlı yarışmada yarışmacı olarak da bulunmuştur.

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