SPOR

Hayatını kaybeden Jlloyd Samuel'un kardeşinden çarpıcı iddia: Abim yaşıyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.11.2019 08:23 | Son Güncelleme

Geçen sene hayatını kaybeden ünlü futbolcu Jlloyd Samuel'in kardeşi Leslie-Ann Samuel ortalığı karıştırdı. Samuel'in kardeşi "Abim ve eşi, sigortadan para alabilmek için böyle bir yalan uydurdular. Sigorta parasını da eşi aldı. Şu an mutlu bir hayat yaşıyorlar. Kanıtlarım var" yazdı.

İngiltere'de Aston Villa, Bolton ve Cardiff gibi takımların formasını giyen Trinidad - Tobagolu futbolcu Jlloyd Samuel, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.

"ABİM HALA YAŞIYOR, KANITLARIM VAR"

Jlloyd Samuel'in kardeşi Leslie-Ann Samuel abisinin hala yaşadığını ve eşi ile birlikte 'yalan bir hayat' sürdürdüğünü iddia etti.

İngiliz basınına konuşan Leslie-Ann Samuel, "Abim ve eşi, sigortadan para alabilmek için böyle bir yalan uydurdular. Şu an mutlu bir hayat yaşıyorlar. Kanıtlarım var... Kazada bir başkası ölü gösterildi. DNA'sı başka bir hastaneden çıktı" diye konuştu.

"KARDEŞİM SENİN YAŞADIĞINI BİLİYORUZ"

Jlloyd Samuel'in kız kardeşi, ölüm haberinin ardından da sosyal medya hesabından "Seni yakında göreceğim. Kardeşim senin yaşadığını biliyoruz" dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
City'de Agüero şokuCity'de Agüero şoku
Cenk Tosun'a müjdeli haberCenk Tosun'a müjdeli haber
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jlloyd Samuel Leslie-Ann Samuel Aston Villa bolton wanderers cardiff city

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Mourinho'nun ilk transfer bombası

Mourinho'nun ilk transfer bombası

Okuyucu Yorumları 2 yorum
müge anlıya başvurun o bulur
tipik adamın eşinin parayı alıp kardeşine hiç para vermemesinden kaynaklanan aile içi para çekişmesi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz basınından Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası

Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası

İngiltere Lig Kupası'nda ilk yarı finalist Aston Villa

Büyük şok! Liverpool 5-0 mağlup oldu

Çin hükümetinden Mesut Özil için şok sansür

Çin hükümetinden Mesut için şok talimat

Cenk Tosun'un yeni hocası Carlo Ancelotti oluyor

Cenk Tosun'un yeni hocası!..

N’Golo Kante, Chelsea'den ayrılıp Real Madrid'e gitmek istiyor

Kante o takıma gitmek istiyor

ÖZET | Arsenal 0-3 Manchester City maç sonucu

Arsenal'i De Bruyne yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.