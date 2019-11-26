Hayatını kaybeden Jlloyd Samuel'un kardeşinden çarpıcı iddia: Abim yaşıyor

İngiltere'de Aston Villa, Bolton ve Cardiff gibi takımların formasını giyen Trinidad - Tobagolu futbolcu Jlloyd Samuel, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.

"ABİM HALA YAŞIYOR, KANITLARIM VAR"

Jlloyd Samuel'in kardeşi Leslie-Ann Samuel abisinin hala yaşadığını ve eşi ile birlikte 'yalan bir hayat' sürdürdüğünü iddia etti.

İngiliz basınına konuşan Leslie-Ann Samuel, "Abim ve eşi, sigortadan para alabilmek için böyle bir yalan uydurdular. Şu an mutlu bir hayat yaşıyorlar. Kanıtlarım var... Kazada bir başkası ölü gösterildi. DNA'sı başka bir hastaneden çıktı" diye konuştu.

"KARDEŞİM SENİN YAŞADIĞINI BİLİYORUZ"

Jlloyd Samuel'in kız kardeşi, ölüm haberinin ardından da sosyal medya hesabından "Seni yakında göreceğim. Kardeşim senin yaşadığını biliyoruz" dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

