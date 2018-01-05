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Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 13:32 | Son Güncelleme 3 saat önce

93 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde gelininin babasına verdiği hayat dersi, Türk sinemasının unutulmaz sahneleri arasında yer aldı.

Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

Uzun süredir makineye bağlı olarak yaşayan Türk sinemasının ulu çınarı Münir Özkul, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasına adını altın harflerle yazdıran Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde canlandırdığı Yaşar Usta karakteri ile zihinlere kazınmıştı.

Ailesi için varını yoğunu ortaya koyan Yaşar Usta'nın gelininin babasına verdiği hayat versi ise birçoğumuz için unutulmazlar arasına girdi.

İşte Yaşar Usta'nın verdiği o hayat dersi;

Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, herseyin var. Binlerce kişi calışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu, karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl yakışmasın! Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören.

Anlamıyor musun beyim, bu çocuklar birbirini seviyor. Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama, sevgiyi öğretmeye çalışıyorum. Hıh, sen, büyük patron, milyarder,para babası fabrikalar sahibi Saim Bey! Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm! Ben, Yaşar usta! Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun, bir hiç! Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimizr parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz.

Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme! Dokunma çocuklarıma! Dokunma oğluma! Dokunma gelinime! Eğer onların kılına zarar gelirse, ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni! Anlıyor musun, vururum ve dönüp arkama bakmam

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Münir Özkul hayatını kaybetti

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