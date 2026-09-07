Işın Karaca'dan mutlu aile pozu! Yıllar sonra kızını paylaştı

Manisa’nın Gördes ilçesinde konser veren Işın Karaca, sahne performansının ardından bu kez ailesiyle verdiği pozla gündeme geldi. Ünlü şarkıcıyı konserde eşi Can Yapıcıoğlu ve 15 yaşındaki kızı Mia Karaca yalnız bırakmadı.

AİLESİNDEN IŞIN KARACA’YA DESTEK

Hayranlarıyla buluşmak üzere Gördes’te sahneye çıkan Işın Karaca’nın konserini eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia Karaca da izledi. Konser gününden paylaşılan kare, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Konser tamamlanır tamamlanmaz kızının yanına koşan Karaca’da mutlu aile fotoğrafına “Çok seviyorum merkez” notunu düştü. Paylaşılan aile fotoğrafında Karaca’nın kızının yıllar içindeki değişimi de gözlerden kaçmadı.