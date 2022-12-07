Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak

'Bak Şu Konuşana' serisi ve 'Cheers' dizisinin yıldızı Kirstie Alley kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Alley'nin bedeninin, Scientology Kilisesi'nin düzenleyeceği cenaze töreninde yakılacağı ortaya çıktı.

İngiliz DailyMail gazetesi, Scientology Tarikatı üyesi ünlü oyuncunun tarikat tarafından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını aktardı. Alley'nin cansız bedeninin yakılacağı belirtildi.

ÇOCUKLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Çocukları Lillie Price Stevenson ve William True Stevenson Twitter'dan annelerinin vefatını şu sözlerle duyurdular: "İnanılmaz derecede sevgi dolu annemizin yeni keşfedilen kanserle bir savaştan sonra vefat ettiğini size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Annemizin yaşama sevinci ve tutkusu, çocukları, torunları ve sayısız hayvanı, sonsuz yaratma sevinci bir yana, benzersizdi ve tıpkı onun gibi hayatı dolu dolu yaşamamız için bize ilham verdi."



