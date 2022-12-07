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Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak

07.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir izleyici kitlesi olan "Cheers" dizisinde rol alan ve iki Emmy ödülü sahibi Kirstie Alley, kanserle mücadelesinin ardından 71 yaşında vefat etti. Florida'daki hastanede önceki gün hayata veda eden Kirstie Alley’nin bedeninin, Scientology Kilisesi’nin düzenleyeceği törenle yakılacağı bildirildi.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kirstie Alley’nin bedeni yakılacak

'Bak Şu Konuşana' serisi ve 'Cheers' dizisinin yıldızı Kirstie Alley kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Alley'nin bedeninin, Scientology Kilisesi'nin düzenleyeceği cenaze töreninde yakılacağı ortaya çıktı.

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İngiliz DailyMail gazetesi, Scientology Tarikatı üyesi ünlü oyuncunun tarikat tarafından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını aktardı. Alley'nin cansız bedeninin yakılacağı belirtildi.

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ÇOCUKLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Çocukları Lillie Price Stevenson ve William True Stevenson Twitter'dan annelerinin vefatını şu sözlerle duyurdular: "İnanılmaz derecede sevgi dolu annemizin yeni keşfedilen kanserle bir savaştan sonra vefat ettiğini size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Annemizin yaşama sevinci ve tutkusu, çocukları, torunları ve sayısız hayvanı, sonsuz yaratma sevinci bir yana, benzersizdi ve tıpkı onun gibi hayatı dolu dolu yaşamamız için bize ilham verdi."avalon-0546067327

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