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"Hayatının merkezindeki" camide imamlık yapmanın mutluluğunu yaşıyor

04.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki Dar'ül Hadis Camisi'nin imamı Doğa Erkol: - "İsmimin konulduğu, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim, restorasyonunun her aşamasında hizmet ettiğim camide resmi olarak görev yapmak en büyük hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi'nin imamı Doğa Erkol, çocukluğunda görev yapmayı hayal ettiği camide çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğduğunda ailesi tarafından adının verildiği, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği ve 2000'li yıllarda gerçekleşen restorasyon çalışmalarına katıldığı camide imam olarak görev yapan Erkol, çevreci kimliğiyle ön plana çıkan eserin güzelliğinin korunması ve geleceğe taşınması için çaba sarf ediyor.

Edirne'de, Sultan 2. Murad Han tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434'te yaptırılan camide, 3 yıldır görev yapan 38 yaşındaki Erkol, AA muhabirine, caminin, hayatının merkezinde yer aldığını anlattı.

Çocukluğunun ve gençlik döneminin tarihi camide geçtiğini söyleyen Erkol, "İsmimin konulduğu, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim, restorasyonunun her aşamasında hizmet ettiğim camide resmi olarak görev yapmak en büyük hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bahçesinde oyunlar oynadığı ve Kur'an okumayı öğrendiği caminin restorasyonunda ve düzenlenmesinin her aşamasında gönüllü olarak çalıştığını dile getiren Erkol, şöyle konuştu:

"Bu caminin minaresi yoktu, yapımında çalıştım. Dışarısı mezbelelik haldeydi, insan boyunda otlar vardı, onların temizlenmesinde görev aldım. Devletimizin, milletimizin ve cemaatimizin katkılarıyla hep beraber burayı ihya etmeye çalıştık. Benden önceki imamız Mahmut Eroğlu hocamız bu çalışmalara öncülük etmişti."

Cami içerisinde ve bahçesinde çocukken oyunlar oynadığını belirten Erkol, "Bizlerin elinden tutan hocalarımız sayesine camiye, cemaate, dine ve İslam'a gönül vermeye, hizmet etmeye çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Burada imamlık yapmak benim en büyük hayalimdi. Ailemle, çocuklarımla bu bahçede vakit geçirdiğim için, hizmet ettiğim için bir kat daha mutluyum." dedi.

- Çevreci kimliğiyle ön plana çıkıyor

Önceki yıllarda Türkiye'nin "en çevreci camisi" ödülüne layık görülen ibadethanenin, ödülü yeniden kazanması ve güzel bir şekilde geleceğe taşınması için çaba sarf ettiğini kaydeden Erkol, şöyle devam etti:

"Çevre çalışması yaparken çevre bilincini gençlere ve herkese aşılamaya çalışıyoruz. Çevre bizim için çok önemli, dünya kötü bir yöne doğru gidiyor. Biz de camimizden başlayıp ne yapabiliriz, camiyi nasıl güzelleştirebiliriz diyerek camimizdeki tüm çevre çalışmalarını yapıyoruz. Sulama, çimleri biçme, budama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarıyla camimizin peyzaj çalışmalarını yapıyoruz. Bunu cemaatimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne Müftülüğü, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu kurumlardan aldığı 9 ödül nedeniyle "çevreci cami" olarak anılan 15. yüzyıl eseri ibadethane, hem tarihi hem peyzajı hem de mana yüküyle kentin önemli ziyaret yerleri arasında yer alıyor.

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