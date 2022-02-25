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Haydar Dümen’in mirası gündemdeyken 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı! Haydar Dümen'in kızı mezar taşını görünce şoke oldu

25.02.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Dümen’in ölümünden sonra mirası gündem olmuştu. Haydar Dümen'in herkesten sakladığı üç çocuğundan biri olan Gaye Dümen açıklamalar yaptı. Dümen babasının 100 milyonluk malının yanı sıra daha fazla mal varlığının olduğunu söyledi. Gaye Dümen babasının eşi Gül Dümen'in yaptırdığı mezar taşına ise ateş püskürdü.

Haydar Dümen’in mirası gündemdeyken 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı! Haydar Dümen'in kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Haydar Dümen'in ölüm haberi sonrası 100 milyon TL'lik mirası olduğu iddiası gündeme gelmişti. Dümen'in çocuklarının olmadığı düşünülüyordu. Yıllar sonra Haydar Dümen'in 3 çocuğunun olduğu ortaya çıktı. Haydar Dümen 1954 yılında Emine Refahat Toksöz ile evlendi. Bu evlilikten Ali Alp Dümen ve Gaye Dümen isminde iki çocuğu oldu. Dümen'in bu iki çocuğu da evlendi ve birer çocukları oldu. Sonrasında Haydar Dümen, Melike Karakurt ile evlendi ve Emek Dümen isminde bir erkek çocuğu daha oldu. Ünlü psikiyatr üçüncü evliliğini ise Gül Dümen ile yaptı ve bu evlilikten çocuğu bulunmuyor.

Bu süreçte miras ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Gaye Dümen mahkemeye başvurdu. Gaye Dümen babasıyla görüştürülmediğini söyleyerek üvey annesi Gül Dümen'e ateş püskürdü.

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MEZAR TAŞI GÜNDEM OLDU

Gaye Dümen Gül Dümen'in babasının mezar taşına adını yazdırmasına da öfkeli... Sabah'tan Ömer Karahan'a konuşan Gaye Hanım, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim" dedi.

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Gaye Dümen açıklamasında şunları söyledi:

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"Babama 'Gül-Haydar Dümen' diye mezar taşı yaptırmış... Babamın doğum ve ölüm tarihlerinin olmadığı, bıyık resmi olan ve sanki kendisi de ölmüş gibi adını yazdırdığı bir mezar taşı yaptırmış. Bu nasıl bir saçmalıktır" dedi.

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