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Haydar Dümen kimdir, aslen nereli? Haydar Dümen'in mirası ne kadar? Haydar Dümen neden vefat etti?

23.02.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senelerdir ilişki ve aşk doktorluğu ile bilinen ünlü köşe yazarı Haydar Dümen geçtiğimiz aylarda vefat etmişti. Vefatının sonrası geride bıraktığı mal varlığı ortaya çıktı. Haydar Dümen'in hayatı, memleketi ve mirasının miktarı merak ediliyor. Peki Haydar Dümen kimdir, aslen nereli? Haydar Dümen'in mirası ne kadar ve neden vefat etti? İşte hayatı ve merak edilenler...

Haydar Dümen kimdir, aslen nereli? Haydar Dümen'in mirası ne kadar? Haydar Dümen neden vefat etti?

Türkiye'de pek çok kişi tarafından tanınan Haydar Dümen, ilişki doktorluğu ile bilinmekteydi. Ünlü yazar her hafta çalıştığı gazete ve dergilerin sayfa köşelerinde çiftlere bu konularda önemli tavsiyeler verirdi. Peki Haydar Dümen kimdir, mirası ne kadar?

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Dümen, Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 senesinde mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 senekamuda çalıştıktan sonra emekli olmuştur ve sonrasında yazı çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Haydar Dümen, toplamda 23 kitap yazmıştır.

HAYDAR DÜMEN NEDEN VEFAT ETTİ?

Koronavirüsüne yakalanmış ve 31 Ocak 2022 tarihinden beri tedavi gören Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

HAYDAR DÜMEN'İN MİRASI NE KADAR?

Dümen'in vefatının ardından geride bıraktığı miras tüm Türkiye'de gündem haline geldi. İlişki doktorluğu ile tanınan Dümen'in aynı zamanda bir Gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Buna göre Haydar Dümen, Beyoğlu Sıraselviler'de bulunan mülklerini satış için emlakçıya devretti. Sonrasında önce emlakçı, sonra Dümen hayatını kaybetti.

Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen eşinin mirasını geri alabilmek amacıyla harekete geçti. Mülklerin toplam fiyatının ise 100 milyon TL olduğu bildirildi.

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