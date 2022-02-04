Hayırsever gurbetçi, çocuğunun ilk doğum günü pastasını yetimlerle paylaştı

GAZİANTEP (AA) - Hollanda'da yaşayan bir hayırsever, çocuğunun ilk doğum günü için ayırdığı organizasyonun bütçesini Gaziantep'teki 22 yetim çocukla paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi ile Toplum Eğitim Derneğinin etkinliğinde, Hollanda'da yaşayan bir hayırseverin çocuğunun ilk yaş günü dolayısıyla yaptığı bağışla, 22 yetim çocuk için bir restoranda program düzenlendi.

Çocuklar, doğum günü kutlanan farklı yaş gruplarından çocukların fotoğrafının bulunduğu pastayı keserek güzel vakit geçirdi.

Merkez Koordinatörü Hatice Sohbet, gazetecilere, birimin 2015'te kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Yetim çalışması denilince herkes sadece yardım odaklı olarak düşünüyor fakat bu çalışma daha kapsamlı, daha güzel bir çalışma. Herkesin hayatına birebir dokunmaya çalışıyoruz. Bu birimde annelerle ilgileniyor, annelere okuma yazma, mesleki eğitim, sanat kursları düzenleniyor. Aynı zamanda annenin yetim kalan çocuklarıyla da ilgileniyoruz. Çocuklarla birlikte kurslar, geziler, okul destek gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. 2015'ten beri 1700 anne ve 3 bin 600'ün üzerinde çocukla ilgilendik. Birebir hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz."

Belediyenin etkinliklerinin yanı sıra hayırseverlerin yardımlarıyla da programlar düzenlediklerini ifade eden Sohbet, "Bize birçok gönüllü güzel insanlar da destek veriyor. Bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Bir tanıdığımızın çocuğunun doğum gününü kendi çevresiyle kutlamak istemedi, yetim çocuklarıyla kutlamak istediğini söyledi. Çocuğunun pastasını keseceğiz, çocuklarımız nezih yerde yemek ve pasta yediler. Ara ara bu tür etkinlikleri yapamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplum Eğitim Derneği gönüllü öğretmeni Döne Yılmaz da kutlama programının haricinde bir giyim mağazasından hediye çeki de verileceğini belirterek "Biz istiyoruz ki böyle bir hayır, gönüllülük herkes yapsın. Yetim çocuklarımız en azından senede bir iki de olsa farklı bir yer farklı bir kutlama içinde olsunlar. Beraber oturduğumuz masadaki bir çocuk 'ben bugünü hiç unutmayacağım' dedi. O nedenle biz istiyoruz ki bu hayırseverlik herkese yayılsın, amacımız bu bizim." diye konuştu.

