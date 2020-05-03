YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Hayırsever ilçe esnafından hastaneye televizyon bağışı

Hayırsever ilçe esnafından hastaneye televizyon bağışı

BİLECİK HABERLERİ  | 03.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir araya gelen hayırsever esnaf, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine televizyon bağışında bulundular.Osmaneli ilçesinde esnaflık yapan AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, birkaç hayırsever esnaf arkadaşları ile birlikte yaptıkları bağış çalışmasını anlattı.

Hayırsever ilçe esnafından hastaneye televizyon bağışı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir araya gelen hayırsever esnaf, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine televizyon bağışında bulundular.
Osmaneli ilçesinde esnaflık yapan AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, birkaç hayırsever esnaf arkadaşları ile birlikte yaptıkları bağış çalışmasını anlattı. Güdem, "Hastanemizin bazı odalarının televizyon ihtiyacı olduğunu öğrendik. Zor günlerden geçtiğimiz bu zamanda Milli dayanışma, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu düşüldüğümüz bu günlerde covid-19 salgınıyla can siperhane olarak çalışan sağlık çalışanlarımıza ve hastanede yatan hastalarımıza destek olmak için ilçemizdeki esnaf arkadaşlarımızla bir olduk. Hastanemizin odalarındaki televizyon ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık ve bu görevi üstlendiğimiz içinde çok mutlu olduk. Televizyonları hastaneye teslim ettik” dedi.
Televizyonları teslim alan Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar ise “Bu zor günlerde, covid-19 salgınıyla canla başla çalışan biz sağlık çalışanlarının yanında oldukları ve bu anlamlı bağışları için İlçe Başkanı Şaban Güdeme ve ilçe esnafımıza çok teşekkür ediyorum” dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Bilecik Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:50
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:04
Yatsı
21:35

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

50 bin lira Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu

50 bin lira Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.